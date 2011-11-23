ضعف معماری در خوزستان/ چالش دانشگاه در تربیت نیروی متخصص

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه در سالهای اخیر معماران سعی کرده اند ساختمانهایی با معماری ایرانی، اسلامی و منحصربه فرد بسازند تا به عبارتی نگاه ها را به خود جلب کند در شهرهای استان خوزستان به علت عقب ماندگیهایی که در طول هشت سال جنگ تحمیلی به شهرهای استان تحمیل شده به هیچ وجه چنین مواردی دیده نمی شود.



متاسفانه در استان خوزستان نوعی نگاه وجود دارد که به علت نیاز شدید استان به ساخت و ساز و خلایی که در هشت سال جنگ به وجود آمده تنها بالا رفتن ساختمانها و ساختن مناطق جدید مهم بوده و نگاه زیباشناختی به آنها وجود نداشت به همین دلیل است که در خوزستان چندان زیبایی خاصی در شهرهای، مناطق جدید ایجاده و ساختمانها وجود ندارد.

مدیرکل فنی استانداری خوزستان نیز با تائید این موضوع می‌گوید: متاسفانه یکی از مواردی که استان به این وضع دچار شده این که ما معماران برجسته و نخبه ای در استان نداریم که بتوانند نقشه هایی زیبا و با سبک و سیاق معماری ایرانی و اسلامی طراحی و در اختیار سازندگان ساختمانها و شهرداری ها قرار دهند.

پرویز حسینی افزود: در این خصوص متاسفانه دانشگاه های و دانشکده های معماری موجود در استان به خوبی به وظایف خود عمل نکرده اند و در این مدت نتوانسته اند معماران خوبی تحویل استان بدهند.



نمایی از شهر اهواز

وی عنوان کرد: یکی از موارد ضعف دانشگاه های استان این است که اغلب آنها در مقطع کاردانی و کارشناسی متوقف می شوند در حالیکه مقطع کارشناسی ارشد است که می توان از طریق آن معماران صاحب سبک و برجسته را تربیت کرد.



با وجود اینکه در سالهای اخیر به علت نیاز شدید استان به فضاهای اداری، تجاری، مسکونی و تفریحی جدید، ساخت و ساز در استان از رونق خوبی برخودار بوده ولی در تمامی این موارد آن چیزی که مورد بی توجهی قرار گرفته توجه به سبک معماری و زیباشناختی این ابنیه بوده است.



مدیرکل فنی استانداری خوزستان در این خصوص می‌گوید: متاسفانه این مسئله واقعیت دارد و هیچ تفکر و ایده ای در ساخت و سازهای جدید استان به خصوص در ساختمانها وجود ندارد.



حسینی افزود: کمبود و نبود معمار در استان به خوبی احساس می‌شود و در این خصوص دانشگاه های استان باید قدری برای رفع این کمبود احساس وظیفه کنند و با راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد، اقدام به تربیت نیروی کاردان کنند.



وی عنوان کرد: البته در سالهای اخیر این کمبود رفع شده و وضع معماران در استان بهتر شده ولی هنوز تا رسیدن به وضع ایده آل فاصله زیادی داریم.



رضا بهبهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران که خود خوزستانی است در حاشیه برگزاری نمایشگاه طراحی میادین و ورودی‌های اهواز به خبرنگار مهر گفت: یکی از راه های جلب توجه معماران و فعالان ساخت و ساز در خوزستان برگزاری مسابقه های مختلف در زمینه طراحی ساختمان، میدانهای شهر و ورودیها است.



نمایی از شهر اهواز

وی افزود: متاسفانه برخی معماران هیچ اعتقادی به برگزاری این قبیل مسابقه ها ندارد ولی این مسئله باعث ترویج و گسترش نگاه ها به سبکهای جدید معماری در استان به خصوص در بین قشر جوان معماران می شود.



بهبهانی با اشاره به اینکه در مسابقه اخیری که شهرداری اهواز برای طراحی ورودیها و میدانهای شهر انجام داد، طرحهای خوبی به بخش مسابقه راه یافت که می توان این کارها را گسترش داد و باعث جلب نگاه ها به معماری جدید شد.



در کنار تمامی این موارد یکی از مشکلات شهرهای خوزستان خانه ها خراب و فرسوده است که به علت بی توجهی روز به روز در حال گسترش هستند و در اغلب شهرهای استان این موارد به راحتی دیده می شود. در مرکز شهر اهواز به عنوان مرکز خوزستان تا چشم کار می کند خانه هایی خراب و ویران وجود دارد که به امان خود رها شده اند و منظره ای ناپسند برای یک کلانشهر ایجاد کرده است.



در همین زمینه مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اهواز از اعمال مکانیسمهای تشویقی برای ساکنان بافتهای فرسوده شهر اهواز خبر داد و با اشاره به قوانین مصوب برای حمایت از نوسازی بافتهای فرسوده گفت: بر این اساس تخفیف ۵۰ درصدی در اخذ عوارض ساخت اعمال شده و مابقی مبلغ نیز به صورت اقساط از متقاضیان دریافت می شود.



عبدالحمید حق بین افزود: شهرداری اهواز برای تسریع در روند نوسازی بافتهای فرسوده، اعمال تخفیف برای واحدهای تجاری و ورزشی را نیز پذیرفته است.



نمایی از شهر اهواز

حق بین عنوان کرد: ۲۰ میلیون تومان وام با بهره ۱۲ درصد به هر واحد تعلق می گیرد که در صورت داشتن شرایط طرح مسکن مهر، می توان از تسهیلات با بهره هفت درصد نیز استفاده کرد.



وی افزود: در صورت تجمیع بافتهای ریزدانه (با مساحت کم) متقاضیان می توانند برای هر واحد هشت میلیون تومان وام ودیعه نیز دریافت کنند.



مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اهواز همچنین یکی از روشهای تشویقی تعیین شده توسط شهرداری اهواز را برای احداث پارکینگ در بافتهای فرسوده عنوان کرد و گفت: با توجه به کمبود پارکینگ به ویژه در مرکز شهر اهواز، در صورتی که ساکنان بافتهای فرسوده تمایل به احداث پارکینگ داشته باشند، شهرداری تخریب، تسطیح و تامین روشنایی آن را تقبل می‌کند.



مخروبه هایی در اهواز

حق بین، وسعت بافتهای فرسوده اهواز را یک هزار و ۴۱۷ هکتار عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون، دولت موظف شده معادل تخفیفهای اعمال شده توسط شهرداری را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند اما تا کنون مطالبات شهرداری اهواز در زمینه تخفیفهای اعمال شده از دولت وصول نشده است.



وی افزود: در سالهای ۸۸ و ۸۹ حدود ۸۳۰ میلیون تومان و در هفت ماهه نخست امسال نیز ۷۵۰ میلیون تومان تخفیف اعمال شده که تا کنون بازپرداخت نشده است.



حق بین در ادامه احیا و بهسازی بافتهای فرسوده را از موضوعات مهم ملی و جهانی دانست و افزود: بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری شامل بافتهای روبنایی، زیربنایی، مستحدثات، خیابانها و دسترسی هایی هستند که فرسودگی و نفوذناپذیری از ویژگیهای آنهاست.

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گزارش و عکس: علی نواصر