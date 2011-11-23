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۲ آذر ۱۳۹۰، ۸:۳۳

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- اعتراضات در مصر با وجود وعده های طنطاوی همچنان ادامه دارد و مردم بر ضرورت کناره گیری شورای نظامی از قدرت و واگذاری سریع قدرت به غیر نظامیان تاکید کرده اند.

- جنگنده های رژیم صهیونیستی جنوب نوار غزه را بمباران کردند.

- برگزارکنندگان دادگاهی نمادین در کوالالامپور جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا و تونی بلر  نخست وزیر سابق انگلیس را به ارتکاب جنایات جنگی در عراق متهم کردند.

- زلزله ای به قدرت 6.2 ریشتری بولیوی را لرزاند

- لویس اوکامبو، دادستان دیوان کیفری بین المللی،گفته است که مانعی برای محاکمه سیف الاسلام قذافی در لیبی وجود ندارد.

- برنار والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفته است پاریس به دنبال مذاکره و گفتگو با متحدان خود است تا بتوان تحریمهای گسترده و یکپارچه ای را به سرعت علیه بانک مرکزی ایران و نیز نفت این کشور اعمال کرد.

- شورای ملی انتقالی لیبی، اسامی دولت جدید را اعلام کرد.

- فعالان مخالف از کشته شدن 11 نفر در ناآرامی های روز گذشته سوریه خبر دادند.

- امیر کویت اعلام کرد کشورهای عربی قادر به پشت سر گذاشتن شرایط کنونی هستند.

- چین جنگنده ای موسوم جی 20 را آزمایش کرد.

- ارتش پاکستان، انجام مذاکرات صلح با طالبان را تکذیب کرد.

کد مطلب 1467075

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