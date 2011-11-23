21 هزار تن خرمای خوزستان صادر شد

حسین رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوزستان با اختصاص 13 درصد از سطح زیرکشت نخیلات کشور در رده های اول و دوم کشور قرار گرفته و استعمران، زاهدی، برحی و گنطار از انواع خرمای تولید شده در استان است.

وی ارزش این میزان صادرات را 34 میلیون و 400 هزار دلار اعلام کرد و افزود: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش13 درصد و از نظر وزن هشت درصد افزایش داشته است.



رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار خوزستان افزود: خرمای خوزستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای اروپایی صادر شده است.



هم اکنون 100 میلیون اصله نخل در جهان وجود دارد که حدود 20 میلیون آن در ایران است و ایران با تولید 900 هزار تن خرما در سال در رده نخست تولید خرما در جهان قرار دارد.



