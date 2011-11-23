خوشحالی کشاورزان استان کرمانشاه از بارندگی های اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی های اخیر در استان کرمانشاه که ظرف چند سال گذشته در این فصل بی سابقه بوده باعث خوشحالی کشاورزان استان شده است.

در سال اخیر بر خلاف سال زراعی گذشته که باران فصلی، که در منطقه به "پله پاییزی" معروف است، چندان نبارید، امسال با 73 میلی‌متر بارش در نخستین بارش باران پاییزی موجب خوشحالی و امیدواری کشاورزان استان کرمانشاه را فراهم کرد و نوید سالی پربار را به کشاورزان داد.

استان کرمانشاه ظرف سالهای اخیر با میزان پایین بارش و به طور کلی خشکسالی روبرو بود و این امر لطمات زیادی را به کشاورزان استان طی این سالها وارد کرد اما در سال زراعی جاری با نخستین بارش پاییزی با 73 میلیمتر بارش موجب امیدواری کشاورزان برای سالی پر محصول شد.

کشاورزان استان امیدوارند در فصل زمستان، شاهد بارش برف که ظرف چند سال گذشته در این استان کمتر اتفاق افتاده، باشند زیرا کمبود بارش برف و باران ظرف 10 سال گذشته باعث خشکیدن بسیاری از چشمه سارها و کم آبی شدید رودخانه ها و در پی آن از بین رفتن درختان و باغات فراوانی در استان شده است و جنگلهای طبیعی بلوط در استان نیز به دلیل این کم بارانی ها لطمات سنگینی را متحمل شده اند.

با این وجود بارش اخیر این امید را در کشاورزان به وجود آورده که سال پر محصولی را پیش رو داشته باشند.