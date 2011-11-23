مساجد کپری ؛ دلدادگی در اوج محرومیت

به گزارش خبرنگار مهر، جنوب استان کرمان دچار محرومیتهایی تاریخی است که رفع این کمبودها به زمان و اعتبار ویژه نیازمند است .

در این عرصه اقداماتی نیز طی سالهای اخیر شده است اما با توجه به ادامه محرومیت و عقب ماندگی برخی از این مناطق، لزوم توجه بیشتر مسئولان در بخشهای مختلف به مردم جنوب کرمان به خصوص روستاها دور افتاده که در معرض انواع تهاجمهای فرهنگی نیز قرار دارند به شدت احساس می شود.

با وجود همه اقدامات دشمنان و بد خواهان همچنان مردمان جنوب کرمان همچنان نخلهای سر به فلک کشیده این دیار ندای بلند دلدادگی به معبود سر می دهند و در پی ندای حق حرکت می کنند.

در برخی از مناطق جنوب کرمان همچنان بحث کپر نشینی به صورت کاملا پر رنگ مطرح است و مردمان این مناطق در سختی و کمبود شدید امکانات زندگی می کنند.

از جمله این مناطق برخی روستاهای رودبار از جمله بیژن آباد رودبار جنوب است.

مردم برخی از این مناطق همچنان در کپر زندگی می کنند و از زرق و برق های آسمانخراشهای پایتخت و زندگی های اشرافی و درآمد های میلیونی فرسنگها فاصله دارند، اتومبیل ها رنگارنگ از مدلهای مختلف و آخرین مدهای روز در اینجا دیده نمی شود .

اینان مردمانی هستند ساده و بی آلایش اما متدین و دیندار.مردمانی کپر نشین که با بلند شدن صدای الله اکبر به تکلیف الهی خود عمل می کنند و به سمت مساجد به ظاهر ساده خود حرکت می کنند و نماز جماعت می گذارند.

در این مساجد خبری از سر در، صحن، رواق، محراب، فرشهای میلیونی، ستونهای مرمر متعدد نیست. این مساجد از چیزی ساخته نشده اند به جز چند شاخه از نخلهای همین سرزمین. زیر انداز این مردم در مسجد چیزی نیست جز یک حصیر و فرش معمولی اما اینجا مردم و دلدادگان الهی با صدای بلند الله اکبر می گویند و شتابان برای ادای فریضه الهی به سمت همین مساجد می روند.

اینجا مردمان همگی در کپر زندگی می کنند و به ندرت می شود مکانی را یافت که ساخته شده باشد.

اما اخلاص در این روستا حرف اول را می زند و این فرق اساسی این مساجد کپری با زرق و برق و تجمل در مناطق دیگر است.

مردمانی کپر نشین که نان بازوی خود را می خورند و در اوج محرومیت خدا را فراموش نکرده اند و این درحالی است که در شهرهای پر از تجملات برخی مردم در میان همه نعمتها گاهی خدا را فراموش می کنند و حتی به مسجد محل زندگی خود نیز به ندرت سر می زنند.

مسجد کپری در مناطق جنوبی استان کرمان در کنار همان منازل کپری قرار دارد و این نشان از محرومیت در جنوب کرمان دارد هنوز هم در اینجا مناطقی هستند که مردمانش از آب آشامیدنی سالم نیز بی بهره اند و راه روستایی نیز ندارند و زندگی خود را با فقر می گذرانند.

متاسفانه در روستای بیژن آباد سفلی شش مسجد کپری وجود دارد که تا کنون توجه لازم در راستای بحث کپر زدایی به این مناطق نشده است.

هر چند که مسئولان در خصوص مناطق کپری جنوب کرمان می گویند که خود این افراد تاکنون در راستای بحث کپرزدایی اقدام نکرده اند و تمایلی برای رهایی از زندگی کپر نشینی ندارند و همچنان اعتبارات برای کپرزدایی پرداخت می شود اما این سوال را باید پرسید که آیا احداث مساجد نیز از جمله وظایف مردم است.

شش مسجد کپری روستای بیژن آباد سفلی از هر گونه امکانات مانند وضو خانه، سرویس بهداشتی و آب محرومند و تنها عاملی که همچنان این مردمان را به سوی این مساجد می کشاند و عمق ایمان و اندیشه های متعالی و خدا محورانه مردمانی است که خدا را در وجود خود هیچ گاه فراموش نمی کنند و جایگاه مسجد را اینگونه ارج می نهند و این مساجد را تنها نگذاشته و در هر نوبت نماز مساجد کپری مملو از انسانهای خدایی می شود.

ارادت به اهل بیت(ع) در عمق نگاه هر روستایی موج می زند و این چیزی است که باید ارج نهاده شود و مسئولان با درک نیاز این مردم بحث احداث مساجد مناسب و مجهز در این مناطق را در دستور کار خود قرار دهند.

مسجد امام زمان(ع)، مسجد امام حسین(ع) و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) از جمله این مساجد هستند که مرتبه و جایگاه معنوی والایی دارند.

می طلبد خیران نیز در کنار دولت در راستای رفع نیازهای معنوی و بهسازی و کپرزدایی از مساجد جنوب کرمان که در معرض تهدیدهای فرقه های مختلف مذهبی نیز هست گام بردارند و بنایی را برای مردمانی بسازند که در بند بند وجودشان خدا را فریاد می زنند و هنوز در گیر و بندهای زندگیهای مجلل گرفتار نشده اند.

در این میان رئیس اداره اوقاف جیرفت نیز با تائید وجود شش مسجد کپری در شهرستان رودبار جنوب وعده داد به زودی این مساجد بهسازی و کپرزدایی خواهند شد.

مهدی شریف بر لزوم کپر زدایی از این مساجد تاکید کرد و گفت: در سال جاری بهسازی این مساجد در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم با جذب اعتبارات لازم این کار در سال 90 انجام شود.

وی ادامه داد: امیدواریم تخصیص اعتبار به طرحها به صورت فوق العاده انجام شود.

شریف با اشاره به وجود مساجد کپری گفت: در راستای بهسازی این مساجد با بخشداران مذاکراتی صورت گرفته و اعتباراتی در این خصوص در نظر گرفته شده است.

باید منتظر ماند و دید که این وعده ها چه زمانی رنگ عمل به خود می گیرند.

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