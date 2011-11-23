علیرضا سجادپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: برگزاری هر گونه مراسمی در هر سالن سینمایی باید با مجوز وزارت ارشاد برگزار شود و همیشه این روال معمول بوده است. این یک قانون کلی محسوب میشود.
وی افزود: پیش از این مدیران سالنهای سینمایی ریز برنامههای خود را در برگزاری هر مراسمی به ارشاد اعلام میکردند و در صورت موافقت، مجوز لازم صادر میشد. هم اکنون نیز ما با برگزاری مراسم رونمایی و یا افتتاحیه فیلمها در گرفتن مجوزها مشکلی نداریم.
سجادپور تاکید کرد: اما این مراسم با عنوان فرش قرمز با اجرای برنامههایی شبیه برنامه غربیها اجازه برگزاری ندارد. این مراسم باید خارج از شئونات اسلامی نباشد و این موارد در آن رعایت شود.
سجادپور در واکنش به خبر برخی سایتها مبنی بر جایگزینی قالی ایرانی" به جای "فرش قرمز" تاکید کرد که به هیچ عنوان چنین بحثی مطرح نبوده و نیست و چنین عناوینی تکذیب می شود.
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