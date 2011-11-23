آمادگی نیروهای بسیجی در برابر توطئه دشمنان یک ضرورت مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران شامگاه سه شنبه با بیان این مطلب در همایش گرامیداشت هفته بسیج در شرکت واگن پارس اراک افزود: بسیج ما یک نمایش و حضور صوری نباید باشد بلکه باید با آمادگی صد درصد در برابر دشمنان و بدخواهان نظام هموراه آماده دفاع بود.

وی با بیان این که تحلیل برخی سیاستمداران آمریکایی و اروپایی مبنی بر این که جنگ نظامی علیه ایران به نفع آمریکا نیست نباید خیال ما را از منفی بودن جنگ راحت کند چرا که ممکن است این تحلیل ها نیز خود یک نقشه برای غافلگیری ایران باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر ضروت برگزاری مانورهای نظامی از سوی نیروهای نظامی و بسیجی کشور بیان داشت:آمادگی های رزمی هموراه موجب قوت قلب ملت ایران می شود.

چمران یادآور شد: عشق و ایمان خمیر مایه بسیج و شهادت طلبی شالوده آن است ویژگی که در بین هیچ یک از نیروهای نظامی کشورهای دیگر نیست اصل مهم و اساسی که موجب پیروزی ایرام در جنگ 8 ساله تحمیلی شد.

وی بسیج نظامی را عامل پیروزی ملتهای آزادیخواه جهان عنوان کرد و گفت: دنیا باید با الگوگیری از نیروهای بسیجی ایران مسیر پیروزی را با موفقیت بپیمایند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگر شخنان خود باتاکید بر ضرورت دفاع از انقلاب اسلامی ایران بیان دشات: انقلاب اسلامی ایران که بر مبنای تفکر اسلامی شروع شد یک تفکر الهی و مایه دلگرمی ملت های آزادیخواه جهان است.

چمران ادامه داد: با استحکام بخشی به پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران ملت های آزادیخواه جهان قوت قلبی برای پیگیری خواسته های به حق خود پیدا می کنند.

وی با اشاره به بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه خاورمیانه بیان داشت: کشورهای منطقه با الگوگیری از انقلاب ایران جرات ایستادگی در برابر دیکتاتورها را پیدا کردند.