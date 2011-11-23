سپاه در اوج آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدید است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد علی جعفری شامگاه سه شنبه در حاشیه سفر به خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی موشکی بسیار بالای سپاه افزود: با توجه به تهدیدات چندسال گذشته دشمنان نسبت به کشور ما، عقب نشینی های گاه و بیگاه آن ها یکی از نشانه های آمادگی خوب نیروهای سپاهی و بسیجی برای دفاع از کشور است.

وی ادامه داد: پیروی و پشتیبانی تمام نیروهای نظامی اعم از سپاه و بسیج از ولایت فقیه، دشمنان انقلاب را در رسیدن به اهدافشان ناامید کرده است.

وی بسیج را تابلوی انقلاب اسلامی معرفی کرد و اظهار داشت: باید بسیجیان الگوی سایر افراد جامعه باشند.

سرلشکرجعفری با اشاره به موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از اینکه این موج بیداری به قلب اروپا برسد این مسئله را پیش بینی کردند و امروز شاهد این هستیم که عصاره انقلاب اسلامی به قلب اروپا نفوذ پیدا کرده است چرا که عصاره انقلاب ما عدالت خواهی، مبارزه با استکبار و ظلم ستیزی است.

سرلشکر جعفری افزود: در هر جایی که استکبار حاکمیت داشته است موج انقلاب اثر خود را گذاشته است و این مسئله امروز در سراسر جهان تبلور پیدا کرده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: امروز شاهد این هستیم که آرزوی امام خمینی (ره) در صدور انقلاب اسلامی به سراسر جهان تحقق پیدا کرده است و بزرگترین خطری که سردمداران غرب را تهدید می کند گرایش توده های مردم به اسلام و تشیع است.

وی در خصوص فعالیت های بسیج سازندگی گفت: از 10 سال پیش گروه های مختلف دانشجویی، دانش آموزی، اقشار مختلف مردم و متخصصان، پزشکان و مهندسان با هدف رفع محرومیت در مناطق محروم کشور فعالیت خود را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در جهت سازندگی کشور در چند سال اخیر انجام شده است، بیان کرد: این اقدامات به صورتی بوده که در 10 سال گذشته تقریبا هر سال حدود سه هزار پروژه کوچک و بزرگ در مناطق و روستاهای محروم کشور به بهره برداری رسیده و تأثیرات سازنده و امید بخشی در این مناطق به همراه داشته است.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: هم اکنون دو هزار گروه جهادی در مناطق مختلف کشور در خدمت رسانی به مردم فعالیت دارند.

سرلشکر جعفری عملکرد سازمان بسیج سازندگی را خوب توصیف کرد و افزود: با توجه به اینکه برنامه های بسیج سازندگی در محلات نیز قرار است متمرکز شود، اگر از ظرفیت های دیگر بسیج برای فعالیت های سازندگی استفاده شود قطعا توانمندی ها چند برابر خواهد شد و در یک دهه آینده این فعالیت ها به چهار یا پنج برابر افزایش خواهد یافت.