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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

عابدی:

افزایش 177کیلومتری شبکه فشار متوسط و ضعیف برق در استان مرکزی

افزایش 177کیلومتری شبکه فشار متوسط و ضعیف برق در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از افزایش 177کیلومتری شبکه فشار متوسط و ضعیف برق در این استان خبرداد.

داود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نیمه نخست سال جاری 111کیلومتر برشبکه فشار متوسط افزوده شده و کل طول شبکه فشار متوسط در استان 10 هزارو 378 کیلومتر است.

وی گفت: در این بازه زمانی همچنین 66 کیلومتر برطول شبکه فشار ضعیف برق افزوده شده و کل طول شبکه فشار ضعیف در استان هفت هزارو300 کیلومتر است.
 
عابدی با بیان اینکه تعدادکل مشترکین برق در استان 544 هزار و272 مشترک است، گقت: از این تعداد مشترک 362 هزارو 680 مشترک در بخش شهری، 169هزارو 996 مشترک در بخش روستایی و 11هزارو 596 مشترک در بخش دیماندی از نعمت برق برخوردارهستند.

وی برگزاری همایشهای مدیریت مصرف ویژه صنایع ، کودکان و بانوان، آموزش بهینه سازی مصرف انرژی به معلمان ودانش آموزان در سطح استان ،جمع آوری لامپ های پر مصرف ازمعابر و خیابانهای شهراراک، توزیع لامپ کم مصرف به واحدهای تجاری و جمع آوری لامپ های پر مصرف ازاین واحدها از سوی بازرسین شرکت در شهرهای اراک، دلیجان و ساوه از جمله اقدامات این شرکت در راستای بهینه سازی مصرف انرژی بوده است.
 
 
کد مطلب 1467088

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