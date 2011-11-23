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۲ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۸

دقایقی پیش در زیباکنار؛

سومین مجمع سالیانه مدیران دیوان محاسبات کشور آغاز شد

سومین مجمع سالیانه مدیران دیوان محاسبات کشور آغاز شد

سومین مجمع سالیانه مدیران دیوان محاسبات کشور با حضور مدیران استانی این سازمان در زیباکنار آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در مراسم افتتاحیه سومین مجمع سالیانه مدیران دیوان محاسبات کشور که دوم و سوم آذرماه در زیباکنار برگزار می شود، همتی رئیس شورای سیاست گذاری مجمع سالیانه گزارشی ارائه خواهد داد.

همچنین رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و حجت الاسلام نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 در مراسم افتتاحیه سخنرانی خواهند کرد.

به گزارش مهر، کارگروه های حسابرسی عملکرد، تفریغ بودجه و نظارت مستمر بر اجرای بودجه، سامانه نظارت الکترونیک (سنا)، اجرایی و پشتیبانی، آموزش، پژوهش و برنامه ریزی، تحول اقتصادی، ارزیابی عملکرد برنامه پنجم توسعه کشور، آسیب شناسی مراحل رسیدگی و قوانین و مقررات، 8 کارگروهی هستند که مدیران استانی دیوان محاسبات در جلسات آن شرکت خواهند کرد.

 جلسه کارگروه ها تا 8 شب ادامه دارد.

مراسم اختتامیه این همایش صبح پنجشنبه با حضور رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات و عربیان دادستان دیوان محاسبات برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1467089

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