سومین مجمع سالیانه مدیران دیوان محاسبات کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در مراسم افتتاحیه سومین مجمع سالیانه مدیران دیوان محاسبات کشور که دوم و سوم آذرماه در زیباکنار برگزار می شود، همتی رئیس شورای سیاست گذاری مجمع سالیانه گزارشی ارائه خواهد داد.

همچنین رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و حجت الاسلام نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 در مراسم افتتاحیه سخنرانی خواهند کرد.

به گزارش مهر، کارگروه های حسابرسی عملکرد، تفریغ بودجه و نظارت مستمر بر اجرای بودجه، سامانه نظارت الکترونیک (سنا)، اجرایی و پشتیبانی، آموزش، پژوهش و برنامه ریزی، تحول اقتصادی، ارزیابی عملکرد برنامه پنجم توسعه کشور، آسیب شناسی مراحل رسیدگی و قوانین و مقررات، 8 کارگروهی هستند که مدیران استانی دیوان محاسبات در جلسات آن شرکت خواهند کرد.

جلسه کارگروه ها تا 8 شب ادامه دارد.

مراسم اختتامیه این همایش صبح پنجشنبه با حضور رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات و عربیان دادستان دیوان محاسبات برگزار خواهد شد.