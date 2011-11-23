قربانی نبود کپی ‌رایت هستیم

حسن فتحی، کارگردان سینما و تلویزیون درباره پخش فیلم و سریالهای ایرانی از شبکههای ماهوارهای به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته بود که چند شبکه ماهوارهای از جمله "ام بی سی وان" آثار سینمایی و تلویزیونی من همچون "میوه ممنوعه" را بدون اخذ مجوز سازنده اثر پخش کرد، اما اعتراض من به نتیجهای نرسید. این اتفاق به یک مشکل اساسی برمیگردد و آن قانون حق مولف و کپیرایت است که در تمام دنیا جز ایران رعایت میشود. در تمام دنیا مولف اثر صاحب آن به حساب میآید که در ازای پخش مجدد، حضور در شبکه خانگی یا پخش از شبکههای دیگر صاحب حقوق مادی مشخصی است.
کارگردان سینما و تلویزیون ایران تاکید کرد سازندگان آثار قربانیان اصلی نبود قانون حق مولف و کپیرایت هستند و در این بین مشخص نیست سود ناشی از پخش مجدد، تکثیر در رسانهها یا پخش از شبکههای ماهوارهای به چه کسانی تعلق میگیرد.
وی افزود: متاسفانه در ایران قانون حق مولف و کپی رایت تصویب و اجرایی نشده است و اثر تولید شده در صدا و سیما، بارها پخش مجدد میشود، شرکت سروش آن را در قالب سی دی و دی وی دی تکثیر میکند و با پخش آثار از شبکههای ماهوارهای میتوان گفت که عملاً حقوق مادی سازندگان اینگونه آثار ضایع میشود.
فتحی با طرح این پرسش که "میوه ممنوعه" چطور به دست شبکه "ام بی سی" رسیده است، اظهار کرد: کسی اطلاع داد گویا این سریال از طریق موسسه رسانههای تصویری به این شبکه داده شده و قطعاً بابت آن پولی نصیب این موسسه شده است، اما باید پرسید حق مولف و سازنده اثر از آن مبلغ کجا میرود؟
کارگردان مجموعه تلویزیونی "شب دهم" با اشاره به قوانین سخت و جدی که در کشورهای دیگر از حقوق مولف حمایت میکند، تصریح کرد: با وجود اینکه بارها در گفتگو با مسئولان صدا و سیما بحث قانون حق مولف و کپی رایت در ارتباط با سازندگان سریالها را طرح کردهام، اما هنوز نتیجهای حاصل نشده است. برای مثال موسسه سروش وابسته به تلویزیون به تکثیر اغلب آثار پرداخته و یکی از پر فروشترین آثار آنها "شب دهم" بوده است.
وی ادامه داد: دریغ از اینکه ذرهای به حقوق مادی سازنده آثار توجه شده باشد. سریالهای "مدار صفر درجه" و "میوه ممنوعه" نیز فروش خوبی داشتهاند و شنیدهام "شب دهم" با تیراژ بالای میلیون فروش رفته اما کوچکترین حق و حقوق مادی به من تعلق نگرفته است.
فتحی تاکید کرد: معلوم نیست سود تکثیر وسیع سریالها از طریق رسانهها یا فروش به شبکههای ماهوارهای در جیب چه کسانی میرود. قوانینی که در این زمینه وجود دارد در جهان روشن و مشخص است و من هم حرف من در آوردی نمیزنم با این حال حقوق سازنده اثر در ایران نادیده گرفته میشود. در حالی که اگر قانونی وجود داشت به سادگی میشد از شبکههای ماهوارهای شکایت کرد.
کارگردان مطرح سینما و تلویزیون قربانی این امر را سازندگان آثار موفق معرفی کرد و یادآور شد: به دلیل وجود قانون کپی رایت و مزایای آن در کشورهای دیگر سازندگان آثار از نظر مادی و مالی نیز تامین هستند، اما اگر یکی از ما یکی دو سال کار نکند و گرفتار بیماری شود، معاش او به خطر خواهد افتاد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد با مولفان آثار تلویزیونی در ایران نیز مطابق قوانین جهانی برخورد شود.
کد مطلب 1467090
نظر شما