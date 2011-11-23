"پالتوی پشمی سرخ" به دهکردی و پسیانی رسید

ماهیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: این نمایش دارای سه پرسوناژ است که حضور پیام دهکردی و ستاره پسیانی در آن قعطی شد. پیش از این حضور الهام کردا نیز به عنوان یکی از بازیگران قطعی شده بود. همچنین منوچهر شجاع هم به عنوان طراح صحنه کار حضور دارد. طی چند روز آینده دو بازیگر دیگر نمایش نیز مشخص می‌شوند تا تمرینات را آغاز کنیم.

وی درباره وضعیت اجرای عمومی نمایش "پالتوی پشمی سرخ" افزود: هدف کار کردن است و اجرای عمومی. مطمئنم کار به لحاظ کیفی اگر خوب باشد جای دفاع برای هنرمند، تماشاگر، بازبین و مدیر می‌گذارد تا به اجرای عمومی برسد.

این بازیگر و کارگردان تئاتر درباره سالن مدنظر برای اجرای "پالتوی پشمی سرخ" گفت: این کار باید در سالن‌هایی نظیر قشقایی، سایه و چهارسو اجرا شود.