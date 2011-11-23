رضا حاجی آبادی مدیر نشرهزاره ققنوس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغیه اخیر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اخذ تعهد از ناشران برای اعمال اصلاح مد نظراداره کتاب روی اثر در قبال دریافت سریع مجوز گفت: من همیشه به این موضوع معتقد بوده‌ام که نباید همه بار معنوی چاپ و انتشار کتاب را به اداره کتاب و وزارت ارشاد سپرد و بخشی از این موضوع به تبع باید به ناشر واگذار شود، اما این تنها با دادن اختیار به ناشر امکان تحقق دارد؛ نه اینکه او را در قالب تعهدی که گفته شده محدودتر کرد.

وی ادامه داد: الان بسیاری از ناشران دولتی و نیمه دولتی این امکان را دارند که با اختیارات تفویض شده به انتشار کتاب بپردازند و بعد از چاپ کتاب برای دریافت مجوز آن اقدام کنند. به نظر من این الگو اگر برای بسیاری از ناشران متعهد عملیاتی شود، بیشتر از این نوع ابلاغیه‌ها می‌تواند کارساز باشد.

مدیر نشرهزاره ققنوس افزود: ناشر می‌تواند تعهد بدهد که اصولی را رعایت می‌کند و خودش کار کارشناسی را انجام بدهد. این یعنی ناشر را مسئول کردن در برابر برخی از آثاری که منتشر می‌کند؛ نه اینکه وضعیت طوری شود که برخی از ناشران به این امید که در اداره کتاب اثر خوانده می‌شود، حتی به خودشان زحمت ندهند که کارارائه شده به خودشان را بخوانند.

به اعتقاد حاجی آبادی با اعتنا واعتماد ویژه به نویسندگان و ناشران فعال کشور می‌توان این امکان را به وجود آورد که آثار مناسب و متناسب با تعداد بیشتر و روند سریع‌تری در کشور منتشرشود.

این ناشر ادامه داد: اعتماد به بدنه نشر بدون شک باعث کاهش بار موجود روی شانه‌های وزارت ارشاد می‌شود و موجب می‌شود که ناشر قطعاً پاسخگو شود، اما شیوه اجرایی این موضوع هم مهم است.

حاجی آبادی همچنین گفت: ابلاغیه جدید به نظر من موضوع تازه‌ای نیست. پیش ازاین هم اگر موضوعی در دو یا سه نوبت ابلاغ اصلاح نمی‌شد، با تعهد ناشر و پس از صدور مجوز کتاب در بررسی نهایی قبل از چاپ، ناشر آن را حذف می‌کرد، اما به نظر نمی‌رسد این موضوع گره‌ای را از مشکلات موجود باز کند.

وی همچنین تاکید کرد: مشکل اصلی نشر در این موضوع است که نویسنده و ناشر شناخته شده، خود می‌توانند کارشناس کار خود باشند و مجوز انتشار اثرشان اعتبار و منش فکری آنهاست، اما تکیه بر تعهد دادن ناشر نمی‌تواند مشکلی را حل کند.