52 کیلومتر شبکه فاضلاب شهر هرسین لایروبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان افضلی کیا گفت: برای انجام خدمات رسانی به شهروندان و در راستای کاهش هدر رفت آب بیش از 13 کیلومتر شبکه توزیع آب و خطوط انتقال نشت یابی شده است.

مدیر آب و فاضلاب شهر هرسین با اشاره به اقدامات اصلاحی این اداره، تاکید کرد: اقداماتی در زمینه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب به مقدار هزار و 577 متر، شستشوی شبکه های آب و فاضلاب به طول 52 کیلومتر توسط امور آب و فاضلاب شهر هرسین انجام شده است.

افضلی کیا افزود: واگذاری 302 رشته انشعاب آب و فاضلاب و شناسایی و جمع آوری 25 مورد انشعاب غیرمجاز، از دیگر برنامه های اجرا شده این مدیریت است.

مدیر آب و فاضلاب شهر هرسین در پایان گفت: بازرسی و لایروبی 926 عدد منهول فاضلاب، پیمایش ملک به ملک مشترکین به تعداد 592 مورد اقدامات دیگری است که توسط امور آبفا هرسین انجام شده است.

هرسین یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه با جمعیتی بیش از 55 هزار نفر و دارای 11هزار مشترک آب است.