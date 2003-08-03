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۱۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۵۸

ناخدا رشيد سازمند مديرعامل باشگاه ملوان بندر انزلي در گفت و گو با "مهر" :

براي رضايتنامه نوري 200 ميليون تومان خواسته ايم

با وجوديكه اين روزها خبر پيوستن پژمان نوري هافبك جوان ملوان انزلي به استقلال تهران به گوش مي رسد ، اما تا اين لحظه توافقي بين طرفين صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار "مهر" مدير عامل باشگاه ملوان گفت : نماينده باشگاه استقلال چهار روز پيش به باشگاه آمد و درخصوص حضور نوري در اين تيم صحبتهايي را مطرح كرد كه ماهم نقطه نظراتمان را گفته و براي صدور رضايتنامه مبلغ 200 ميليون تومان  به صورت نقدي تقاضا كرد يم، ولي از آن روز تا به حال هيچ خبري از باشگاه استقلال نشده و كسي با ما تماس نداشته است.

وي افزود: چون خود پژمان نوري علا قه مند بود كه در استقلال بازي كند ما هم به او فرصت داديم تا مقد مات كار را فراهم آورد اما تا امروز نمايندگان استقلال با ما تماس نداشته اند و قرار است نوري امروز به ما جواب نهايي را بدهد. در صورتي كه او با استقلال به توافق نرسد مقدمات كار براي پيوستن او به يك تيم خوب داخلي فراهم شده است.

سازمند گفت: اما در مورد كيوان ساجدي به صورت مكتوب رضايتنامه اش را صادر كرده ايم و حضور او در تمرينات استقلال ايرادي ندارد.

وي در پايان گفت: باشگاه ملوان دچار مشكلات مالي فراواني است كه اميدواريم با انتقال اين دو بازيكن بتوانيم اين معضل را حل كنيم.

کد مطلب 14671

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