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۲ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۳

اخبار لحظه به لحظه مصر/

ادامه اعتراضات و درگیری در قاهره و اسکندریه/ دهها نفر کشته و زخمی شدند

ادامه اعتراضات و درگیری در قاهره و اسکندریه/ دهها نفر کشته و زخمی شدند

رسانه ها از کشته و زخمی شدن دهها نفر در جریان تظاهرات مردم قاهره و اسکندریه که پس از سخنان رئیس شورای نظامی مصر گسترش یافت، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مردم مصر شب گذشته خشم خود را از سخنان مشیر طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی این کشور اعلام و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

در جریان این درگیری که در قاهره و اسکندریه صورت گرفت دست کم یک نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.

از آغاز اعتراضات میلیونی مردم مصر که از چند روز گذشته آغاز شده است تاکنون حدود 40 نفر کشته و صدها نفر زخمی شده اند.

تظاهرات کنندگان حاضر در میدان التحریر قاهره و دیگر میادین مصر با رد سخنان طنطاوی خواستار کناره گیری فوری نظامیان حاکم و واگذاری قدرت به غیر نظامیان شدند.

کد مطلب 1467104

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