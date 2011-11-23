ادامه اعتراضات و درگیری در قاهره و اسکندریه/ دهها نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مردم مصر شب گذشته خشم خود را از سخنان مشیر طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی این کشور اعلام و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

در جریان این درگیری که در قاهره و اسکندریه صورت گرفت دست کم یک نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.

از آغاز اعتراضات میلیونی مردم مصر که از چند روز گذشته آغاز شده است تاکنون حدود 40 نفر کشته و صدها نفر زخمی شده اند.



تظاهرات کنندگان حاضر در میدان التحریر قاهره و دیگر میادین مصر با رد سخنان طنطاوی خواستار کناره گیری فوری نظامیان حاکم و واگذاری قدرت به غیر نظامیان شدند.