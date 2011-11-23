تفکر بسیجی جز لاینفک جامعه مدیریت کشور است

علی اکبر شعبانی فرد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توسعه اقتصادی استان مرکزی نیز در سایه تفکر بسیجی مدیران استان شتاب می گیرد.

وی ادامه داد: فعالیتهای چند بعدی بسیج در بخشهای مختلف علمی، اقتصادی، صنعتی، هنری و ... بر کسی پوشیده نیست و بسیجیان استان مرکزی در بخشهای مختلف هموراه موجبات سرافرازی این استان را در کشور فراهم کرده اند.

استاندار مرکزی گفت: عزت ایران از بسیجیان است و باید با تجلیل از بسیجیان فعال در هفته بسیج بستر گسترش فرهنگ بسیجی را در کشور فراهم کرد.

شعبانی فرد افزود: ترویج فرهنگ بسیجی در جامعه و بالاخص در میان نسل جوان امری لازم و ضروریست.

وی یادآور شد: جوانان بسیجی ایران با اتکا به ایمان و روحیه بسیجی خود توانستند از سد تحریمهای علمی دشمن گذشته و با ثبت نام ایران را در فهرست کشورهای برخوردار از دانش هسته ای و بار دیگر تلاش دشمنان را علیه ایران با شکست روبرو کنند.