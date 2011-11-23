مدال آوری بهداد سلیمی هویت جدیدی به وزنه برداری مازندران داد

عباس رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کسب عناوین ارزشمند وزنه برداران مازندرانی، در رقابتهای معتبر جهانی، نتیجه برنامه ریزی انجام شده هیئت در چهار سال گذشته بوده و این روند تا کسب سهمیه های بیشتر در تیم ملی ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: هم اکنون شهرهای قائم شهر، ساری، بابلسر، نوشهر ‌و چالوس جایگاه مناسبی در وزنه برداری مازندران دارند و توانسته با بهره مندی از استعدادهای موجود، مدال آوری در رقابتهای معتبر داخلی و خارجی را تجربه کنند.

رئیس هیئت وزنه برداری مازندران ادامه داد: افزایش زیرساختها و توجه به تجهیز ات سالنهای وزنه برداری مازندران از عوامل موثر در رشد وزنه برداری شهرهای مختلف مازندران است.

وی افزود: باید تلاش کنیم شهرهای کم برخوردار از امکانات وزنه برداری را به جدیدترین امکانات این رشته مجهز کنیم.

رحیمی به برنامه ریزی هیئت وزنه برداری مازندران برای تربیت مربی گفت: برگزاری دوره های متعدد آموزشی که همواره مورد استقبال مربیان جوان وزنه برداری استان قرار می گیرد متوقف نخواهد شد و امیدواریم مربیان مازندرانی با بهره مندی از جدید ترین آموزه های علم وزنه برداری، استعدادهای این ورزش را در استان تربیت کنند.

رئیس هیئت وزنه برداری مازندران، برگزاری اردوی آماده سازی تیم های ملی عراق و عمان در مازندران را نتیجه استاندارد بودن امکانات وزنه برداری استان دانست.

