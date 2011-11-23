حضور مسئولان مازندران در نمازهای جمعه کمرنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی در همایش مسئولان دفاتر ائمه جمعه و ستادهای نماز جمعه مازندران با بیان اینکه نماز جمعه سنگر مردمی است، اظهار داشت: مسئولان دولتی کمتر در نماز‌های جمعه حضور می‌یابند در حالی که باید با حضور در این سنگر در کنار مردم مسائلی مورد نیاز جامعه که از سوی امامان جمعه مطرح می‌شود را بشنوند.

نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: در مازندران نخستین نماز جمعه در بابل و دومین نماز جمعه در ساری برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه برای بهتر برگزار شدن نماز جمعه نیاز به فداکاری زیادی است، تصریح کرد: بیش از 600 نماز جمعه در کشور برگزار می‌شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران، نماز جمعه را سمینار فرهنگی برشمرد و اضافه کرد: همه طبقات و اقشار مختلف جامعه در این سمینار فرهنگی و سیاسی حضور دارند و از این نعمتی که جنبه بازدارندگی دارد، استفاده می‌کنند.

این مسئول، نماز جمعه را مانور اتحاد توصیف کرد و گفت: دشمن از این نماز جمعه می‌ترسد چون نماز جمعه قدرت جمعه دشمنان داخلی و خارجی را می‌شکند.

طبرسی، نماز جمعه را مرکز وحدت دانست و افزود: اجتماع ناز جمعه در شکل گیری وحدت در بین مردم نقش دارد.

وی با بیان اینکه نماز جمعه نماز دیانت سیاست است، گفت: باید فواید دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نماز جمعه بازگو شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به حضور جوانان در نماز‌های جمعه یادآور شد: یکی از پارامترهای مهم نماز جمعه حضور جوانان است.

این مسئول با بیان اینکه باید جایگاه نماز جمعه تقویت شود، گفت: نباید به وضع موجود قناعت کرد و این فضا باید تقویت و برای جامعه و به ویژه جوانان جذاب شود.

طبرسی، راه‌ اندازی اتاق فکر در نماز جمعه‌ها را ضروری خواند و اذعان داشت: باید مسائل مورد نیاز جامعه در نماز جمعه بیان شود.

