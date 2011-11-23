فرگوسن از تساوی مقابل بنفیکا راضی است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد سه شنبه شب در گروه C رقابت‌های لیگ قهرمانانان اروپا در ورزشگاه اولدترافورد مقابل بنفیکای پرتغال با نتیجه تساوی 2 بر 2 متوقف شد.

سرآلکس فرگوسن در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: فکر می کنم عملکردمان خوب بود. گلی که ما وارد دروازه خودمان کردیم ضرباهنگ تیم را برای مدتی گرفت اما دوباره بازی بسیار خوبی ارائه کردیم.

وی افزود: ما شایسته بیشتر از این بودیم اما فوتبال همین است. چنانچه ما چند دقیقه پس از به ثمر رساندن گل دوم دوام می آوردیم فکر می کنم اوضاع بهتر می شد اما خیلی زود گل برتری را از دست دادیم.

از فرگوسن در خصوص وضعیت "وین رونی" سئوال شد. سرمربی منچستریونایتد در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: او برای بازی مقابل بنفیکا آماده نبود و ما باید منتظر بمانیم تا ببینیم ظرف روزهای آینده وضعیتش به چه صورت خواهد بود. ما همه گونه فرصتی را در اختیار این بازیکن می گذاریم، اما باید منتظر بمانیم.