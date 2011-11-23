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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

450 هزار دانش آموز و فرهنگی مازنی شیر می نوشند

450 هزار دانش آموز و فرهنگی مازنی شیر می نوشند

عباس آباد - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران گفت: 450 هزار دانش آموز و فرهنگی مازندران در سال تحصیلی جاری شیر می نوشند.

حسن علی شیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراسم توزیع شیر رایگان در شهرستان عباس آباد برگزار شد.

وی بیان داشت: ۴۵۰هزار دانش آموز و فرهنگی مازندران از شیر رایگان در مدارس استفاده می کنند.
 
شیری گفت: امسال کلیه دانش آموزان مدارس شهری و روستایی در دوره های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، پیش دبستانی و مهدکودک ها از شیر رایگان بهرمند می شوند.
 
وی افزود: توزیع 70 نوبت در سال و در هفته حداقل سه بار به شیر مدارس اختصاص یافت.
 
حدود 500 هزار دانش آموز در شش هزار واحد آموزشی مازندران تحصیل می کنند.
 
کد مطلب 1467114

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