450 هزار دانش آموز و فرهنگی مازنی شیر می نوشند

حسن علی شیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراسم توزیع شیر رایگان در شهرستان عباس آباد برگزار شد.

وی بیان داشت: ۴۵۰هزار دانش آموز و فرهنگی مازندران از شیر رایگان در مدارس استفاده می کنند.



شیری گفت: امسال کلیه دانش آموزان مدارس شهری و روستایی در دوره های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، پیش دبستانی و مهدکودک ها از شیر رایگان بهرمند می شوند.



وی افزود: توزیع 70 نوبت در سال و در هفته حداقل سه بار به شیر مدارس اختصاص یافت.



حدود 500 هزار دانش آموز در شش هزار واحد آموزشی مازندران تحصیل می کنند.

