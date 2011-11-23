شهادت 3 معترض در شرق عربستان/ زندان به اتهام فعالیت علیه پادشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، "توفیق السیف" فعال سعودی در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت : دولت عربستان در نظر دارد به زودی گروهی را برای انجام تحقیقات به استان "القطیف" در شرق عربستان اعزام کند.

وی با اشاره به وقایع اخیر در القطیف که سبب خشم شیعیان این منطقه از حکومت در آستانه ایام محرم الحرام شده است، از شهادت سه فعال شیعه در جریان اعتراضات اخیر در این منطقه خبر داد.



ناصر المحیشی 16 ساله از شهیدان وقایع اخیر

این در حالی است که وزارت کشور عربستان در بیانیه ای تعداد کشته شدگان اعلام شده از سوی این منابع را زیر سوال برد و ادعا کرد این آمار دقیق نیست.

این در حالی است که توفیق السیف فعال سعودی تاکید کرد: یکی از فعالان شیعه در روز یکشنبه گذشته پس از تیراندازی از سوی نیروهای امنیتی در یک ایست بازرسی شهید شد. همچنین یک نفر دیگر از معترضان دوشنبه گذشته در بیمارستان در پی شلیک گلوله جان سپرد.

رویترز همچنین از صدور احکام زندان بلند مدت برای 17 شهروند عربستانی خبر داد که در برخی موارد به 30 سال زندان محکوم شده اند. اتهام این افراد شامل تلاش برای قدرت گرفتن، تحریک مردم علیه پادشاه، حمایت از تروریسم مورد نظر مقامات، ارتکاب جرایم الکترونیکی، پولشویی و تلاش برای تشکیل حزب سیاسی می شود.

شایان ذکر است که منطقه الشرقیه که از مناطق نفت خیز عربستان است پس از قیام مردمی در بحرین شاهد برگزاری تظاهرات علیه رژیم آل سعود بوده که همچنان ادامه دارد.