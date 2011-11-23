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۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۵۱

کلنگ کارخانه تولید "پولوس" خودرو در کرمانشاه به زمین زده شد

کلنگ کارخانه تولید "پولوس" خودرو در کرمانشاه به زمین زده شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: کلنگ اجرایی بزرگترین و اولین کارخانه تولید "پولوس" خودرو در غرب کشور توسط استاندار کرمانشاه در شهرک صنعتی فرامان به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی، استاندار کرمانشاه عصر سه شنبه در جریان بازدید از طرح های صنعتی کرمانشاه، کلنگ بزرکترین و اولین کارخانه تولید پولوس خودرو در غرب کشور را با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد بر زمین زد.

در این مراسم مدیرعامل شرکت مجموعه سازان باختر تولید انواع مجموعه پرلوس خودرو گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد ریال و اشتغالزایی 230 نفر به صورت مستقیم و 450 نفر  بصورت غیر مستقیم درزمینی به مساحت 20 هزار متر مربع ساخته می شود.

بر اساس این گزارش مدت اجرای این طرح یک سال است.
 

کد مطلب 1467117

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