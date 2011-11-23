مهمان مشهدی تیم شهرداری اراک با شکست بدرقه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرداری اراک توانست شامگاه سه شنبه با کسب 3 امتیاز بازی مقابل تیم ابومسلم خراسان مهمان مشهدی خود را با شکست راهی خانه کند.

براساس این گزارش در هشتمین هفته از مساببقات لیگ دسته اول فوتبال کشور دو تیم شهرداری اراک و ابومسلم خراسان در ورزشگاه 15 هزار نفرری امام خمینی شهر اراک مقابل یکدیگر ایستادند.

در این مسابقه که از ابتدا با برتری تیم شهرداری اراک در زمین بازی دنبال شد، لفته حمیدی توانست در دقیقه 82 بازی دروازه تیم ابومسلم را باز کند.

تیم شهرداری اراک توانست با کسب 3 امتیاز این مسابقه جایگاه خود را در رده دوم جدول رده بندی لیگ دسته یک فوتبال کشور تثبیت کند.