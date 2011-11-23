نیات واقفان خیراندیش در صندوق قرض الحسنه راسخون اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی زاده شامگاه سه شنبه در جلسه آموزش نحوه عملیات و گردش مالی ادارات اوقاف و امورخیریه مازندران با صندوق قرض الحسنه راسخون با اشاره به آمادگی کامل راسخون مبنی بر انجام عملیات مالی گفت: بستر کار صندوق راسخون کاملاً آماده بوده تا وجوه سازمان اوقاف و امورخیریه به حساب این صندوق واریز شود.

وی افزود: با تأسیس صندوق قرض الحسنه راسخون که وابسته به سازمان اوقاف بوده، این سازمان اختیار کامل بر گردش مالی حسابهای خود خواهد داشت و به آسانی می تواند در جهت اجرا و تحقق نیات واقفان خیراندیش گام بردارد.

مدیر عامل صندوق راسخون ادامه داد: همکاری سازمان اوقاف و ادارات کل در استانها و ادارات شهرستانها با صندوق قرض الحسنه راسخون تسریع در اموراتی از قبیل کار اقتصادی، بهره وری، خدمات دهی به اصحاب وقف و بقاع، ساماندهی موقوفات مخروبه، ساخت و ساز بقاع متبرکه ایجاد خواهد کرد.

توکلی زاده اظهار داشت: این صندوق در آینده نزدیک در پی جذب خیران و مؤسسات خیریه بوده تا با جذب سرمایه ها بتواند خدمات دهی خوب برای اماکن و بقاع متبرکه و موقوفات داشته باشد.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در این جلسه همکاری ادارات اوقاف و امورخیریه با صندوق قرض الحسنه راسخون را سبب تقویت و استمرار اجرای نیات واقفان دانست و افزود: افتتاح سامانه جامع بقاع و موقوفات و تعامل با صندوق قرض الحسنه راسخون آرزوی دیرینه اوقاف بوده تا با این حرکت عظیم ساماندهی خوبی در امورات اجرایی اوقاف صورت گیرد.

در این جلسه آموزش لازم در خصوص نحوه عملیات و گردش مالی بین ادارات اوقاف و ا مورخیریه و صندوق راسخون داده شد.