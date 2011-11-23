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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

طاهایی در گفتگو با مهر:

مازندران برای انتخابات رایانه ای آماده است

مازندران برای انتخابات رایانه ای آماده است

نوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: شرایط برای برگزاری انتخابات رایانه ای در استان فراهم شده است.

علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت کشور توانست نظر موافق شورای نگهبان را برای برگزاری بخشی از انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت رایانه ای جلب کند که این شرایط در استان نیز فراهم است.

وی اظهار داشت: شرایط در سراسر کشور و استان مهیا شد و وزارت کشور تیمهای آموزشی را در قالب همایش های منطقه ای برای استانها در نظر گرفته است.

طاهایی بیان داشت: در این زمینه همایش دو روزه ای برای توجیه کارشناسان و دست اندرکاران انتخابات در مازندران نیز برگزار شد.

استاندار مازندران گفت: انشاء الله انتخاباتی قانونمند و در چارچوب قانونی با حضور حداکثری مردم داشته باشیم.

کد مطلب 1467123

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