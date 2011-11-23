طلای سرخ در گلستان رویید/ "وامنان"، قطب زعفران در شمال

به گزارش خبرنگار مهر، روستای وامنان از توابع بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر واقع در شرق گلستان است که کشت زعفران از چند سال قبل در این منطقه شروع شده است.

این روستا با روستای های نراب، کاشیدار، سیب چال و گلستان همسایه است، شغل مردم روستا اکثرا کشاورزی و دامداری است.

کشت زعفران در منطقه موجب شده که در سالهای اخیر میزان بازگشت و مراجعه اهالی برای تولید این محصول به روستا افزایش یابد.

سال زارعی گدشته در 25 هکتار از اراضی روستای وامنان در شهرستان آزادشهر حدود 26 هزار و 250 کیلوگرم گل تازه زعفران و در مجموع 375 کیلوگرم زعفران خشک تولید و روانه بازار شد.

برداشت زعفران از چندی پیش در سطح این روستا آغاز شد و به گفته کارشناسان پیش بینی می شود میزان تولید در سالجاری افزایش داشته باشد.

شرایط آب و هوایی خشک و ارتفاع هزار متری از سطح دریا، روستای وامنان را برای کشت زعفران مناسب کرده است.

کارشناسان پیش بینی می کنند کشت زعفران در سالهای آینده در این شهرستان رونق بیشتری یابد و به کشت اول در منطقه تبدیل شود.

مدیرجهادکشاورزی آزادشهر از شروع فصل برداشت زعفران در این شهرستان خبر داد گفت: مناطق کوهستانی شهرستان شرایطی مناسبی برای کشت محصول زعفران دارند.

حبیب الله بذرافشان افزود: با توجه به مستعد بودن شرایط جوی مناسب در مناطق کوهستانی و بالادست فارسیان و کشت زعفران در روستای وامنان، برداشت این محصول این چندی قبل شروع شده است.

وی اظهار داشت: اکنون این محصول در روستاهای کاشیدار، سیبچال و وامنان کشت می شود.

مدیرجهادکشاورزی آزاشهر عنوان کرد: از مزیتهای مهم این محصول نسبت به سایر محصولات صرفه اقتصادی آن است.

بذرافشان عنوان کرد: اشتغالزایی، درآمد زایی و کیفیت برتر این محصول موجب شده تا منطقه به قطب تولید زعفران در استان تبدیل شود.

به تاکید کارشناسان آشنایی کشاورزان با شیوه تولید محصول زعفران و ایجاد صنایع تبدیلی و وابسته می تواند در رونق اقتصادی کشاورزی تاثیر بسزایی داشته باشد.

زعفران گیاهی است نیمه گرمسیری و در نقاطی که دارای زمستانهای ملایم و تابستان گرم و خشک باشد بخوبی می‌روید، مقاومت زعفران در مقابل سرما زیاد است و لیکن چون دوران رشد آن مصادف با پائیز و زمستان و اوایل بهار است طبعا در این ایم به هوای مناسب و معتدلی نیاز دارد.

در دوره خواب یا استراحت گیاه (تابستان) بارندگی یا آبیاری برای آن مضر است بنابراین کشت و کار آن در مناطق گیلان، گلستان،و مازندران و مناطق گرم جنوب کشور معمول نیست.

اراضی آفتاب گیر و بدون درخت که ضمنا در معرض بادهای سرد نیز نباشد برای رشد زعفران مناسب است، حداکثر دمای این گیاه بین 40 تا 35 درجه سانتیگراد و در ارتفاع بین 1300 تا 2300 متر از سطح دریا عملکرد خوبی را نشان داده است.



خاک مناسب پرورش زعفران



از آنجایی که پیاز زعفران مدت نسبتا زیادی (7 - 5 سال) در زمین می‌ماند خاک زمین باید سبک یا ترکیبی از شن و رس باشد که پیاز بتواند در این مدت علاوه بر تامین مواد غذایی ، در مقابل شرایط خاص منطقه‌ای نیز مقاومت کند.

بنابراین برای رشد و نمو مناسب گیاه و تولید محصول مرغوب و مطلوب زمینهای حاصلخیز و زهکشی شده بدون درخت با خاک (لومی ، لیمونی ، رسی و شنی) و آهک‌دار که PH آن بین 8 - 7 باشد بر زمینهای شور، فقیر و مرطوب ، اسیدی ترجیح داد.