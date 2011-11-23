172 هیئت مذهبی در شهرستان نکا ثبت شد

حجت الاسلام محمد علی الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:هیئت های مذهبی در شهر نکا دو نوع هستند . یک نوع آن هیئت هایی که فقط در مناسبت ها بزرگ مذهبی مانند محرم و صفر،ماه مبارک رمضان و دهه فاطمیه فعالیت می کنند و هیئت هایی که در طول ایام سال اعم مناسبت ها و جلسات هفتگی و ماهانه برگزار می کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا افزود: یکی از وظایف مهم اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان، اعزام مبلغان به اماکن مذهبی اعم از مساجد، حسینیه ها، تکایا، ادارات و نهادها بوده که ایام برجسته آن عاشورای حسینی (ع) است.

این مسئول با اشاره به ثبت 172 هیئت مذهبی در شهرستان نکا اذعان داشت: سازماندهی هیئت های مذهبی و مداحان، سرکشی از مساجد و برنامه های آن از دیگر برنامه های این اداره در ایام ماه محرم است.

وی تصریح کرد: هماهنگی لازم با شهر و روستای شهرستان برای اعزام مبلغ به مساجد، دعوت از مبلغان توسط تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، گردهمایی مبلغان، گردهمایی مشترک ائمه جماعات، هیئت های مذهبی، هیئت امنای مساجد و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج، مداحان و با همکاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان از جمله اقداماتی است که در آستانه فرا رسیدن ایام محرم انجام می شود.

الیاسی با اشاره به نقش روحانیت در ماه محرم و برگزاری عزاداری در این ماه و سخنرانی گفت: امت شهید پرور و ولایت مدار در کلیه مراسمات مذهبی محور برنامه های مسجد را منبر و وعظ و خطابه می دانند و در شهرستان نکا این فرهنگ، دارای برجستگی ویژه است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا افزود: حضور مبلغان در برنامه و منبر و بیان احکام شرعی از برنامه های اصلی روحانیان است.