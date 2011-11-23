تالابهای گلستان میزبان پرندگان مهاجر/ ورود اولین گروه پرندگان

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آستانه فصل پاییز و شروع سرما، زیستگاههای آبی استان گلستان پذیرای صدها گونه از پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی است که از نیمکره شمالی و نقاط مختلف سردسیر جهت زمستان گذرانی به این مناطق زیبا پناه می آورند.

وی اظهار داشت: چنگر، خوتکا، اردک سرسفید، اردک بلوطی،‌ قو، غاز، باکلان، کشیم ها‌،‌ حواصیل ها، اگرت ها، پرستوهای دریایی، سلیم ها و کاکائی ها با طی هزاران کیلومتر از نواحی سردسیر شمالی به تالابهای استان مهاجرت نموده و نیمی از سال را در این مکانها سپری می کنند.



وی عنوان کرد: ورود اولین گروه از این پرندگان، جذابیت خاصی به تالابهای استان بخشیده و مناظر زیبایی را برای استفاده علاقمندان و دوستداران طبیعت به ارمغان آورده است.

ممشتی بیان داشت: این درحالی است که تالابهای استان گلستان و خلیج گرگان بعنوان اولین ایستگاه این پرندگان بوده که در آن زمستان گذرانی و یا پس از توقفی کوتاه به نواحی جنوبی کشور ادامه مسیر می دهند.



ممشتی گفت: برخی از این پرندگان مانند پلیکان، فلامینگو و قو به لحاظ ارزشهای حفاظتی حمایت شده بوده و برخی نیز همانند پلیکان پا خاکستری و عقاب دریایی دم سفید از جمله گونه های در معرض خطر انقراض به شمار آمده که همین مسئله حفظ و حراست از این پرندگان ارزشمند را بیش از پیش ضروری می کند.





شناسایی 304 گونه پرنده در گلستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان یاد آور شد: استان گلستان نیز با دارا بودن حدود 304 گونه پرنده که از این تعداد 102 گونه بومی استان و 97 گونه زمستان گذران و تعداد 19 گونه مهاجرعبوری و اتفاقی در زمستان دیده و ثبت شده اند که از این تعداد 81 گونه نیز برای زادآوری به استان مهاجرت می کنند.



وی افزود: تالابهای بین المللی آلاگل ، آلما گل ، آجی گل و گمیشان با دارا بودن پوشش گیاهی متنوع جایگاه مناسبی برای انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی است و از گیاهان حاشیه تالابهای استان گلستان می توان علف شور، جارو ترکمنی، سلمه ی سفید، گز شاهی، خار شتر، یولاف وحشی، مرغ و ... را نام برد.

ممشتی گفت: همچنین از گیاهان بن در آب می توان به نی، جگن، لویی و گیاهان غوطه ور در آب به بومادران و گونه ی گوشاب اشاره کرد.

وی افزود: در حاشیه تالابهای بین المللی آلاگل، آجی گل و آلما گل پستاندارانی نظیر روباه معمولی، روباه سردم سیاه ( ترکمنی ) گربه دشتی، شغال، گراز، تشی ، جرد بزرگ ، موش صحرائی و ... زیست می کنند.



ممشتی افزود: نکته حائز اهمیت راجع به جمعیت پرندگان ، تنوع در اراضی پیرامون تالابها است که باعث شده طیف وسیعی از پرندگان آبزی، کنار آبزی و خشک زی این منطقه را به عنوان مکانی برای زمستان گذرانی، زاد آوری ویا اقامت دائم برای زیست انتخاب کنند.

وی بیان داشت: فلامینگو، قو، انواع اردک ها، غاز، کاکایی، پرستوی دریایی، وحواصیل ها از گروه پرندگان آبزی و خروس کولی، سلیم هاوآبچلیک ها از پرندگان کنار آبزی و پرندگانی نظیر کوکرها ( باقرقره ) ، کلاغ سیاه ، کوکو، زنبور خوارها، سبزقبا، جغدها ، سارگپه ها، سنقرها، شاهین، دلیجه، عقاب ( دریائی دم سفید و شاهی ) از پرندگان خشک زی هستند که می توان به آن اشاره کرد.