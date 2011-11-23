فروپاشی بنیان خانواده تلاش دشمنان علیه ملت ایران در جنگ نرم است

حجت الاسلام محمد آفتابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جنگ نرم امروز، دشمنان فروپاشی بنیان اسلام و خانواده ایرانی را نشانه گرفته است.

وی تاکید کرد: همه ما این را بارها شنیده ایم که جامعه سالم و موفق در گرو خانواده سالم است و دین اسلام تاکیدات فراوانی بر پرورش روحی و فضای اخلاقی در خانواده دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یقینا خانواده هایی که در میان آنها فضای معنوی و اخلاقی و دینی موج می زند امروز کمترین مشکل را از لحاظ مشکلات خانوادگی دارند و باید تلاش کنیم فضای معنوی و دینی را بر خانواده هایمان حاکم کنیم.

آفتابی تاکید کرد: نمی توان از هجمه همه جانبه رسانه های غربی علیه نظام خانواده ایرانی غافل بود و آن را نادیده انگاشت و این یک واقعیت است و خانواده هایی که امروز از ماهواره بدون هیچ محدودیتی استفاده می کنند یقینا بیشتر از سایر خانواده ها با این تهاجم روبرو هستند.

وی تصریح کرد: نیاز است خانواده ها نسبت به این موضوع آگاهی لازم را داشته باشند که تغییر در بافت رفتاری خانواده به یکباره اتفاق نخواهد افتاد بلکه این موضوع اندک اندک فضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و خانواده را با تنش و چالش مواجه می‌کند.

آفتابی در پایان افزود: تنها سد محکم با این هجمه جنگ نرم دشمن، تربیت اخلاقی و معنوی و دینی خانواده است که این مهم باید مورد توجه دستگاههای فرهنگی باشد.