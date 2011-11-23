سوئیس همکار آمریکا در حل تنشها / جایگاه مهم ایران در سیاست آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، "پتر ماورر" که اخیراً برای گفتگو با مقامهای آمریکایی به واشنگتن سفر کرده بود، در گفتگو با هفته نامه سونتاگ سایتونگ، به تشریح روابط دو طرف و سطح و جایگاه آن در تحولات بین المللی پرداخت و گفت: ما امروز با آمریکا زمینه های مشترک بیشتری نسبت به گذشته داریم. روابط بی نهایت عالی و دارای ابعاد گسترده ای بوده و امروز کیفیت جدیدی پیدا کرده است. ما علاوه بر زمینه علمی، اقتصادی و فنی در زمینه سیاسی نیز با یکدیگر همکاری خوبی داریم برای مثال سوئیس برای آمریکا بین روسیه و گرجستان میانجیگری کرد. ما در زمینه کوزوو و همچنین بهار عربی نیز با آمریکا همکاری می کنیم. ضمنا ما حفاظت منافع آمریکا در ایران و کوبا را به عهده داریم.

وی درباره ایران همچنین گفت: ایران برای بحثهای سیاسی در آمریکا اهمیت حیاتی دارد.



این دیپلمات به اختلافات مالیاتی کشورش با آمریکا اشاره کرد و گفت: من می دانم که وزارت امور خارجه آمریکا در زمینه مشاجره مالیاتی نیز سهیم است و در جهت گیری آن نقش دارد. من در وزارت امور خارجه آمریکا تلاش کردم تا مسئولین آنجا را نیز ترغیب کنم تا با همکاری با وزارت دادگستری و وزارت دارایی یک نقش سازنده در زمینه حل مشاجره مالیاتی ایفا کنند. این وزارتخانه بدون تردید علاقه زیادی برای روابط خوب با سوئیس دارد.

این دیپلمات سوئیسی در پاسخ به این پرسش که آیا کشورش به خاطر خدمات خوب دیپلماتیکی که به آمریکا ارائه می کند خود می تواند خواهان خدمت متقابلی از سوی آمریکا باشد یا خیر؟ افزود: این موضوع که آدم توقع خدمت متقابل در ارائه یک خدمت دیگر داشته باشد، غیر واقعی است. آنچه سیاست خارجی می تواند انجام دهد آن است که روابط را آنقدر خوب سازد که پس از آن به راحتی بتوان مشکلات سخت بین طرفین را حل کرد.



وی در باره اینکه آیا روابط کشورش با آمریکا به ویژه در سالهای اخیر و خصوصاً از زمانی که باراک اوباما به تفکر اروپایی ها نزدیکتر شده، بهتر شده یا خیر؟ اظهار داشت: این موضوع ربطی به اروپا و یا آمریکا ندارد بلکه به "قدرت هوشمند" ( Smart Power) دارد. این برنامه وجوه تشابه زیادی با سیاست امنیت انسانی ما دارد. یعنی باید زمینه ای را به وجود آورد که بتوان با خشونت و مشکلات با ابزار غیر نظامی مقابله کرد. دولت فعلی آمریکا به پیشگیری غیر نظامی بیشتر از نظامی اهمیت می دهد. در اینجا ما وجوه مشترک بیشتری با آمریکا در مقایسه با گذشته داریم.