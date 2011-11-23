طنطاوی مسئول کشتار مردم است / لزوم محاکمه رهبران نظامی مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، عبدالله الاشعل در واکنش به سخنان شب گذشته محمد طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی این کشور اظهار داشت : شورای نظامی قدرت را از طریق همه پرسی به دست نیاورده است تا با همه پرسی کنار رود.

وی افزود: در پی ناکامی شورای نظامی در تحقق اهداف انقلاب هیچ پایه و اساس قانونی برای تداوم فعالیت این شورا وجود ندارد.

اشعل خاطرنشان کرد: طنطاوی در سخنان خود به خواسته های مردم و اعتراضات میدان التحریر و جنایاتی که تحت فرماندهی شورای نظامی رخ داد، اشاره ای نکرد. استفاده از گاز اشک آور علیه معترضان به مثابه قتل عام ملت مصر به شمار می رود و طنطاوی باید مسئولیت این کشتار را بر عهده بگیرد.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر در ادامه سخنان خود اعلام کرد که برای تامین امنیت معترضان در میدان التحریر اقدامات قانونی اتخاذ خواهد کرد و در این رابطه روز پنجشنبه یک کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد.



الاشعل خواستار محاکمه رهبران نظامی مصر به سبب دست داشتن در کشتار معترضان شد.