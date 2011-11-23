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۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۳

سومین نشست تخصصی حجاب در قزوین برگزار می شود

سومین نشست تخصصی حجاب در قزوین برگزار می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین اظهار داشت: سومین مرحله از سلسله نشستهای تخصصی حجاب با عنوان " حجاب و نقش آن در سلامت جامعه" در قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید وزیری نژاد در این باره گفت: این نشست توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین با حضور اسماعیل جلالی، مدرس دانشگاه تهران در فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س) واقع در ضلع شمالی بوستان هشت بهشت برگزار خواهد شد.
 
وی افزود: این برنامه از ساعت 15 و 30 دقیقه فردا پنج شنبه سوم آذرماه اجرا می شود و شرکت کنندگان پس از سخنرانی کارشناس برنامه، سئوالات و دغدغه های خود را مطرح می کنند.
 
وزیری نژاد، اجرای مسابقه کتبی و حضوری با موضوع حجاب، اهداء جایزه به برندگان مسابقه کتبی مرحله دوم با عنوان" سیمای حجاب" و نیز مدح و ثنای ائمه اطهار(ع ) را از بخش های جنبی این برنامه ذکر کرد.
 
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین تصریح کرد: این سلسله نشستها شش مرحله دارد که مراحل اول و دوم آن با عنوان "حجاب و نقش آن در استحکام بنیان خانواده" و " عوامل بی حجابی و بد حجابی" تاکنون برگزار شده است.
کد مطلب 1467137

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