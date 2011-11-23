شورای گفتگو مسئول رسیدگی به درخواست تشکل های اقتصادی سراسری شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 12 طرح بهبود مستمر فضای کار، مقرر کردند تشکل های اقتصادی سراسری درخواست های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستور العمل ها و رویه های اجرایی مخل کسب و کار به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند.

در صورت مخالفت شورای گفتگو با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طول کتبی به تشکل ذیربط اطلاع دهد.

بر اساس تبصره این ماده دبیر شورا سخنگوی آن نیز هست و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

در عین حال جمشید انصاری نماینده مردم زنجان درخواست حذف این ماده را ارائه داد.

وی معتقد بود تفویض اختیارات در این حد به شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت باعث فربه شدن این شورا شده که مانند دستگاه های دولتی دچار مشکلات زیادی خواهد شد. علاوه بر این شورای گفتگو را تبدیل به تشکل وسیعی در حد وزارتخانه ها خواهد شد.

این پیشنهاد در صحن علنی مجلس رای نیاورد و نمایندگان با 133 رای موافق، 11 رای مخالف، 17 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در مجلس این ماده را به تصویب رساندند.