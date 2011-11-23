انقلاب دوم مصر؛ چالش بزرگ آمریکا/ سلاحهای آمریکایی بلای جان انقلابیون

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در مطلبی نوشت : پس از حمله خشونت بار نیروهای تحت فرماندهی شورای نظامی علیه انقلابیون آزادیخواه مصری، این شورا اعتبار خود را که در اوایل سال گذشته به دست آورده بود بار دیگر از دست داد. حالا این ژنرالهای مصری به عنوان شریک قدیمی آمریکاییها، واشنگتن را در بد مخمصه ای گرفتار کرده اند. در مرکز قاهره از مواد و سلاحهای جنگی ساخت آمریکا علیه معترضان استفاده می شود.

نویسنده در ادامه به توصیف درگیریهای خونین روزهای اخیر بین ارتش و انقلابیون معترض مصری به سیاستهای شورای نظامی اشاره کرده و نوشت: ژنرالهای مصری همانهایی بودند که در اوایل سال گذشته دغدغه دستیابی انقلاب مردمی به اهداف مهم خود از جمله سقوط دیکتاتور مصر را داشتند . در آن زمان این طور به نظر می رسید که ارتش، پشتیبان ملت است. تصاویری از در آغوش گرفتن نظامیان و انقلابیون در آن زمان در سراسر دنیا منتشر می شد.

زوددویچه در ادامه نوشت: آمریکا که مدت طولانی طرفدار و حامی مبارک دیکتاتور بود بعد از مدتی با انقلابیون مصری در خیابانهای این کشور ابراز همبستگی کرد. در می گذشته "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی جنبشهای مردمی در جهان عرب را تمجید کرد. وی حرکتهای آزادیخواه اعراب را با فعالیتهای حقوق بشری سیاهپوستان در آمریکا مقایسه کرد و به انقلابیون وعده حمایت و کمک مالی داد.

اوباما در آن زمان همچنین این انتقاد را به ایالات متحده وارد کرد که در گذشته متحدانی داشته است که آزادی و حقوق بشر را نقض می کردند. وی همچنین اعلام کرد که جهان عرب در برابر یک انتخاب بزرگ بین امید و نفرت قرار دارد. اما این سخنان پر شور رئیس جمهوری آمریکا در آن زمان حالا موجبات سرخوردگی وی را فراهم آورده است. مصر بار دیگر به یک دولت پلیسی سرکوبگر تبدیل شده است و شرف و عزت انسانها مانند گذشته بی اهمیت شده است.

سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش اخیر خود نوشته است که شورای نظامی مصر مانند مبارک است.

نویسنده در ادامه به سیاستهای نادرست شورای نظامی مصر در تشکیل کمیته تعیین قانون اساسی و دخالت در این زمینه در آستانه انتخابات پارلمانی در این کشور اشاره کرده و در بخش دیگری از این مطلب نوشت: در چنین وضعیتی که بسیاری از انقلابیون در شهرهای مختلف مصر زیر آتش ارتشیان کشته می شوند حالا واشنگتن با چالش بزرگی روبرو شده است. از یک طرف آمریکا دم از حمایت از حرکتهای دموکراسی در جهان عرب می زده است و از طرف دیگر ارتش مصر سالهای طولانی یک شریک و متحد سرسخت آمریکا بوده است. واشنگتن ارتش مصر را سالهای طولانی به سلاحهای مختلف تجهیز کرده است و حالا این کمکهای نظامی در جریان انقلاب دوم مصر نمایان شده است.

گازهای اشک آوری که نیروهای امنیتی علیه معترضان و انقلابیون مصری استفاده می کنند ساخت آمریکا است و معترضان خشمناک با عصبانیت آن را به خبرنگاران نشان می دهند. همچنین گفته می شود که این مهمات ساخت آمریکا که علیه معترضان استفاده می شود حاوی مواد مرگباری است.

این در حالی است که از طرف واشنگتن تا به حال هیچ فشاری بر شورای نظامی مصر وارد نشده است. واشنگتن پست در مقاله ای با نگاهی به پایبندی طولانی مدت آمریکا به دیکتاتور مخلوع مصر مبارک نوشته است که سران کاخ سفید بار دیگر خطای گذشته خود را تکرار می کنند. نه اوباما و نه وزیر امور خارجه اش تا به حال هیچ اظهار نظری درباره تحولات اخیر مصر نکرده اند.

"حامد عبدالصمد" از کارشناسان علوم سیاسی و نویسندگان مصری نیز در این باره اظهار داشته است که آمریکا در طرف چه گروهی قرار دارند؟ ایالات متحده باید هر چه زودتر تصمیم بگیرد.

وی همچنین شرایط مصر را بسیار خشونت بار تر از دوران مبارک ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که واشنگتن بتواند روی ژنرالهای مصری تاثیر بگذارد .



به گفته عبدالصمد، شورای نظامی هیچ گونه اطلاعاتی درباره اینکه سیاست چگونه شکل می گیرد ندارد.

