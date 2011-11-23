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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

با حضور رئیس جمهور:

بزرگترین همایش سرمایه‌گذاری خارجی آغاز بکار کرد

بزرگترین همایش سرمایه‌گذاری خارجی آغاز بکار کرد

بزرگترین همایش سرمایه گذاری خارجی صبح امروز با حضور رئیس جمهور در تهران آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با حضور بیش از 200 سرمایه گذار خارجی از کشورهای اتریش، بلاروس، چین، ترکیه، ایتالیا، بحرین، بنگلادش، بوسنی، هند، چک، ژاپن، مالزی، روسیه و تایلند در روزهای دوم و سوم آذر ماه در تهران  در حال برگزاری است.

در این همایش محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به عنوان سخنران ویژه حضور یافته است، همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت نیز به دیگر سخنرانان هستند.

بیش از 200 سرمایه گذار خارجی از 14 کشور جهان در این همایش شرکت می کنند تا با شعار «ببینید و باور کنید» مقدمات ورود بیش از 120 میلیارد یورو سرمایه خارجی در کشور را مهیا نمایند.

کد مطلب 1467147

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