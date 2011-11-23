به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با حضور بیش از 200 سرمایه گذار خارجی از کشورهای اتریش، بلاروس، چین، ترکیه، ایتالیا، بحرین، بنگلادش، بوسنی، هند، چک، ژاپن، مالزی، روسیه و تایلند در روزهای دوم و سوم آذر ماه در تهران در حال برگزاری است.

در این همایش محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به عنوان سخنران ویژه حضور یافته است، همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت نیز به دیگر سخنرانان هستند.

بیش از 200 سرمایه گذار خارجی از 14 کشور جهان در این همایش شرکت می کنند تا با شعار «ببینید و باور کنید» مقدمات ورود بیش از 120 میلیارد یورو سرمایه خارجی در کشور را مهیا نمایند.