7 میلیون و 300 هزار مسافر در کرمانشاه جابجا شدند

محمدرضا بنی عامریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفت ماهه اول سالجاری، ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای با انجام 536 هزار و 334 سفر، تعداد 7 میلیون و 351 هزار و 381 مسافر را جابه جا کرده است.

مدیرکل حمل و نقل و امور پایانه های استان کرمانشاه تاکید کرد: 72 درصد این جابجایی به صورت درون استانی و 27 درصد آن به صورت برون استانی بوده است.

بنی عامریان افزود: بر اساس آمار و اطلاعات موجود در 7 ماهه نخست سالجاری مینی بوس با 5 میلیون و 491 هزار و 301 نفر، اتوبوس با یک میلیون و 136 هزار و 86 نفر در سواری کرایه با 723 هزار و 994 نفر به ترتیب 75 درصد، 15درصد، 10درصد از مسافرین استان را جابجا کرده اند.

مدیرکل حمل و نقل و ماور پایانه های استان کرمانشاه در پایان با اشاره به اینکه استفاده از وسایل نقلیه تحت پوشش شرکتها و موسسات حمل و نقل، مناسب ترین گزینه برای انجام سفرهای برون شهری است، گفت:‌ بی شک با ارتقاء سطح خدمات و ارائه آموزش های لازم به رانندگان و خدمه وسایل نقلیه خاطره خوش سفرهای برون شهری همواره در ذهن مسافرین ماندگار خواهد بود.