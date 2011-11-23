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۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۸

با تصویب نمایندگان؛

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استانها تشکیل می شود

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استانها تشکیل می شود

با تصویب نمایندگان مجلس استانداران موظف شدند شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار با تصویب ماده 13 این طرح مقرر کردند در هر یک از استانها، استاندار موظف است با همکاری روسای اتاق ها در استان، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهند و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار را سازماندهی کند.

همچنین بر اساس تصمیم نمایندگان شوراهای گفتگو در استانها موظف هستند آن دسته از گزارش ها و درخواست های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشند را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال کنند.

نمایندگان همچنین در تبصره ماده 13 مصوب کردند که دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتگو و فرم های درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفتگو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای استانی ارسال شود.

کد مطلب 1467149

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