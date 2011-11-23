تابلوهای راهنمای کتابخانه در شهر محمدیه نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان حیدری در این خصوص اظهارداشت: با حمایت شهرداری محمدیه، تابلوهای حاوی اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی، ساعات کار و خدمات کتابخانه ها در سطح این شهر نصب شد.

وی افزود: این اقدام در راستای افزایش اطلاع رسانی و آشنایی هرچه بیشتر مردم محمدیه با خدمات کتابخانه های یادگار امام و دبیرسیاقی این شهر انجام شده است.

حیدری بیان کرد: نصب حدود 15 پارچه نوشته با موضوع اطلاع رسانی درباره عملکرد و فعالیت کتابخانه های محمدیه در سطح شهر از دیگر طرحهای اجرا شده به مناسبت هفته کتاب است.

مسئول کتابخانه یادگار امام شهر محمدیه تصریح کرد: حمایت و تعامل بخشداری و شهرداری محمدیه موجب برگزاری برنامه های متنوع توسط کتابخانه های این شهر و جذب هرچه بیشتر مردم به این اماکن فرهنگی شده است.

وی همچنین اعلام کرد: نامگذاری بلواری به نام "فرهنگ" از جمله اقدامات مهمی است که با حمایت مسئولان محمدیه در راستای اعتلای فرهنگی این شهر انجام می شود.

حیدری با اشاره به برنامه های کتابخانه یادگار امام در هفته کتاب افزود: برگزاری جلسه شب شعر ویژه هفته کتاب از جمله این فعالیت هاست که با حضور شعرا، ادبا و علاقه مندان به شعر و ادب محمدیه برگزار شده و اشعاری با موضوعات کتاب و کتابخوانی و ولایت امام علی (ع) خوانده شد که خردسال ترین شاعر محمدیه "سارا حسینی" نیز در این جلسه به قرائت اشعار خود پرداخت.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی بخش محمدیه در ادامه گفت: برپایی نمایشگاهی از برترین های کتب موجود در کتابخانه و برگزاری مسابقات نقاشی و کتابخوانی از دیگر اقدامات پیش بینی شده در هفته کتاب در این شهر است.

وی با یادآوری دیدار کتابداران سراسر کشور با مقام عظمی ولایت که در تیر ماه سال جاری انجام شد افزود: خوشبختانه پس از این دیدار برنامه ریزی برای توسعه مطالعه و کتابخوانی در سطح کشور با جدیت بیشتر پیگیری و گام های بلندتری در این زمینه برداشته شده است.

حیدری افزود: به روز رسانی وتنوع بخشی به فعالیت ها و خدمات کتابخانه های عمومی همگام با کتابخانه های سراسر جهان، نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان از این اقدامات و صرف هزینه در این زمینه است که در صورت دستیابی به این مهم افراد با اشتیاق بیشتری اوقات خود را در کتابخانه سپری می کنند.