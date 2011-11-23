سطح علمی گلستان ارتقاء یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سوخته سرایی صبح چهارشنبه در حاشیه همایش ملی دو روزه نقشه راه تامین مواد اولیه در گرگان افزود: همان طوری که بر تعداد دانشجویان افزوده میشود به همان نسبت ارتقاء علمی و برخورداری از اعضای هیئت علمی برجسته و مجامع علمی و مراکز تحقیقاتی در راستای علم و فناوری بیش از گذشته احساس میشود.
وی بیان داشت: ستاد فرآوریهای نوین مرتبط با صنایع چوب و کاغذ، ستاد فناوریهای نانو، شرکتهای دانش بنیان و مباحث مربوط به تجاریسازی، پارکهای علم و فناوری، پارک ویژه علم و فناوری تخصصی بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرتبط با استان گلستان، ستاد گیاهان دارویی، تشکیل کانونهای جدید و راهاندازی دانشگاه در استان در چند سال اخیر یک توانمندی را در استان به وجود آورده است.
نخستین همایش ملی نقشه راه تأمین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404 در گرگان از روز سه شنبه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آغاز به کار کرده است.
در این همایش دو روزه جمعی از استادان دانشگاه و محققان مراکز علمی کشور و استان و همچنین مقامات کشوری و استانی حضور دارند.
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