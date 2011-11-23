سطح علمی گلستان ارتقاء یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سوخته سرایی صبح چهارشنبه در حاشیه همایش ملی دو روزه نقشه راه تامین مواد اولیه در گرگان افزود: همان طوری که بر تعداد دانشجویان افزوده می‎شود به همان نسبت ارتقاء علمی و برخورداری از اعضای هیئت علمی برجسته و مجامع علمی و مراکز تحقیقاتی در راستای علم و فناوری بیش از گذشته احساس می‎شود.

وی بیان داشت: ستاد فرآوری‎های نوین مرتبط با صنایع چوب و کاغذ، ستاد فناوری‎های نانو، شرکت‎های دانش بنیان و مباحث مربوط به تجاری‎سازی، پارک‎های علم و فناوری، پارک ویژه علم و فناوری تخصصی بخش کشاورزی و منابع‎ طبیعی مرتبط با استان گلستان، ستاد گیاهان دارویی، تشکیل کانون‎های جدید و راه‎اندازی دانشگاه در استان در چند سال اخیر یک توانمندی را در استان به وجود آورده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار گلستان تصریح کرد: منافع حاصل از مجموعه کانون‎ها و رشته‎هایی که در مقطع دکترا ایجاد شد قطعا برای بخش‎های دیگر هم اخواهد بود و هماهنگی‎هایی که در سطح ملی، استانی، مجامع علمی تحقیقاتی و اجرایی در سطح علمی مطرح است محصول تشکیل کانون‎هاست.



نخستین همایش ملی نقشه راه تأمین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404 در گرگان از روز سه شنبه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آغاز به کار کرده است.



در این همایش دو روزه جمعی از استادان دانشگاه و محققان مراکز علمی کشور و استان و همچنین مقامات کشوری و استانی حضور دارند.