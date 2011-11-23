ابداع لنزهای چشمی هوشمند برای نمایش ایمیل و اخبار روز

به گزارش خبرگزاری مهر، تصور کنید که بتوان بدون استفاده از رایانه یا موبایلهای هوشمند صفحات مختلف وب و یا اخبار را بر روی اینترنت مشاهده کرد و خواند. این رویا با کمک لنزهای طبی هوشمند و رایانه ای که ساخته و پرداخته ذهن خلاق محقق ایرانی "بابک پرویز" است، در حال پیوستن به واقعیت است.

استفاده از چنین لنزی در گذشته تنها در فیلمهای علمی تخیلی امکان پذیر بود اما طرح آزمایشی پرویز می تواند روزی زمینه مناسب را برای دسترسی آزادانه به تمامی اطلاعات موجود بر روی شبکه از طریق لنزهای چشمی را به وجود آورد. همچنین می توان از این لنز برای نمایش دادن مسیرها و برنامه های تلویزیونی استفاده کرد.

این لنزها که مانند لنزهای طبی عادی مصرف خواهند شد کاملا قابل تنظیم بوده و کاربر حتی می تواند بر روی مناظر دور بزرگنمایی انجام دهد. با وجود اینکه میزان اطلاعاتی که امکان نمایش دادن آنها بر روی لنزهای هوشمند وجود خواهد داشت بسیار وسوسه انگیز است، پرویز معتقد است این ابزار بسیار کوچک است و از این رو نباید به واسطه نمایش اطلاعات بیش از حد دید طبیعی فرد مختل شود.

عملکرد لنزها: لنهای هوشمند دارای اتصال وای-فای هستند و می توانند اطلاعات را از یک گوشی هوشمند به مقابل چشمان کاربر انتقال دهند

پرویز پیش از این لنزهایی ابداع کرده بود که درون آن قطعات کوچکی از قبیل چراغ LED، آنتنی کوچک برای جذب انرژی و اطلاعات از طریق اتصال بی سیم و مداری الکتریکی نصب شده بودند. آزمایش این لنز بر روی چشم خرگوشها هیچ آثار جانبی بر روی سلامت چشم جاندار در پی نداشته است.

بابک پرویز که در دانشگاه واشنگتن مشغول به مطالعه است، می گوید در ابتدا نمایشگری ابتدایی و تک نقطه ای را در اختیار داشتیم اما در صورتی که بتوان از چند نقطه بر روی نمایشگر استفاده کرد، می توان پیکانهایی را ترسیم کرد که مسیر درست را به کاربر نشان می دهند.

پرویز امیدوار است، روزی بتوان تمامی اطلاعات مورد نیاز کاربران را به صورت مستقیم بر روی لنزهای هوشمند نمایش داد. وی همچنین ایده استفاده از حسگرهای شناسایی قند خون و دیگر اطلاعات پزشکی بدن کاربر در درون این لنزها را در دست بررسی دارد.

بر اساس گزارش تلگراف، پرویز می گوید سطح چشم انسان مملو از سلولهای زنده است و بدن باید آنها را زنده نگه دارد، از این رو این سلولها در تماس مستقیم با خون قرار دارند و می توانند اطلاعات زیادی را از وضعیت بدن ارائه کنند.