سهم ناچیز ایران از منابع تجدیدپذیر باد و خورشید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاهرخ فرهنگی در نشست تخصصی توسعه کاربرد انرژی خورشیدی در ایران با اشاره به ضرورت توسعه انرژیهای تجدید پذیر و فتوولتائیک افزود: افزایش تولید پراکنده و کاهش اتکا به شبکه سراسری، ارتقا جایگاه ایران در محیط استراتژیک بین المللی، ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار، اشتغال زایی در دور افتاده ترین نقاط کشور و حل معضلات ضایعات شهری به خصوص در شهرهای شمالی با استفاده از نیروگاههای زیست توده استاندارد از مزایای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است.



عضو هیئت علمی پردیس فنی دانشگاه تهران از راه اندازی نیروگاه تلفیقی بادی-خورشیدی در کشور خبر داد و گفت: این نیروگاه با استفاده از دو انرژی باد و خورشید انرژی الکتریکی تولید می کند.

وی با بیان اینکه این نیروگاه در قزوین راه اندازی شده است، ادامه داد: ایران از منابع تجدیدپذیری که در اختیار دارد به خوبی بهره برداری نکرده است در حالی که می توانیم در برخی از نقاط کشور با نصب نیروگاه های خورشیدی از این منابع در جهت کاهش اتکا به نیروگاه های آبی و حذف آنها اقدام کرد.



فرهنگی با بیان اینکه ایران یکی از امضا کنندگان پیمان کیوتو است، اظهار داشت: یک توربین بادی 660 کیلوواتی با تولید 1500 مگاوات ساعت برق درسال می تواند به میزان 860 تن دی اکسید کربن (CO2) را کاهش می دهد از این رو طبق پیش بینی ها تا سال 2030، 21 درصد برق دنیا از طریق منابع تجدید پذیر تامین می شود.



وی با بیان اینکه در ایران عمده نیروگاه ها آبی است، خاطر نشان کرد: در سال 87 به دلیل خشکسالی میزان تولید برق – آبی کم شد به گونه ای که تولید برق از سدهای بزرگ کشور به 2 درصد رسید. در حالی که در بهترین شرایط بارندگی میزان تولید انرژی 30 رصد است.



فرهنگی سهم استفاده از منابع تجدیدپذیر در ایران را کمتر از یک درصد ذکر کرد و یادآور شد: این در حالی است که با توجه به پتانسیل های تابش در ایران می توانیم نیروگاه های آبی را از رده خارج کنیم.



وی با اشاره به چشم انداز کشور در زمینه راه اندازی نیروگاه های خورشیدی اضافه کرد: طبق برنامه پنجم توسعه قرار است تا سال 1394 (پایان برنامه) 5 هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر ایجاد شود و طبق سند چشم انداز باید تا افق 1404نیز 10 درصد انرژیهای الکتریکی از منایع تجدید پذیر باشد از این رو باید با برنامه ریزی به اهداف اسناد بالادستی کشور دست یابیم.

