سهم ناچیز ایران از منابع تجدیدپذیر باد و خورشید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاهرخ فرهنگی در نشست تخصصی توسعه کاربرد انرژی خورشیدی در ایران با اشاره به ضرورت توسعه انرژیهای تجدید پذیر و فتوولتائیک افزود: افزایش تولید پراکنده و کاهش اتکا به شبکه سراسری، ارتقا جایگاه ایران در محیط استراتژیک بین المللی، ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار، اشتغال زایی در دور افتاده ترین نقاط کشور و حل معضلات ضایعات شهری به خصوص در شهرهای شمالی با استفاده از نیروگاههای زیست توده استاندارد از مزایای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است.
عضو هیئت علمی پردیس فنی دانشگاه تهران از راه اندازی نیروگاه تلفیقی بادی-خورشیدی در کشور خبر داد و گفت: این نیروگاه با استفاده از دو انرژی باد و خورشید انرژی الکتریکی تولید می کند.
عضو هیئت علمی پردیس فنی دانشگاه تهران از ایجاد نیروگاه تلفیقی بادی -خورشیدی در قزوین خبر داد و گفت: این نیروگاه با استفاده از دو منبع تجدیدپذیر باد و خورشید انرژی الکتریکی تولید می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاهرخ فرهنگی در نشست تخصصی توسعه کاربرد انرژی خورشیدی در ایران با اشاره به ضرورت توسعه انرژیهای تجدید پذیر و فتوولتائیک افزود: افزایش تولید پراکنده و کاهش اتکا به شبکه سراسری، ارتقا جایگاه ایران در محیط استراتژیک بین المللی، ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار، اشتغال زایی در دور افتاده ترین نقاط کشور و حل معضلات ضایعات شهری به خصوص در شهرهای شمالی با استفاده از نیروگاههای زیست توده استاندارد از مزایای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است.
نظر شما