17 هزار خیر سلامت در کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نیری اظهار داشت: تشکیلات مجمع خیرین سلامت از ابتدا در کشور وجود نداشت و این کار به صورت سلیقهای پیش میرفت و خیرین بدون ساماندهی کار خیر انجام میدادند.
وی افزود: با توجه به روندی که شیوه سنتی داشت و از بازخورد نسبی هم برخوردار بود اما تشکیل مجمع خیرین سلامت به صورت کنونی ضمن نهادینه کردن این نهاد، خدماتش فراگیرتر و ساماندهی مطلوبتری به خود گرفت.
دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور گفت: اکنون در کل کشور بیش از 100 شعبه مجمع خیرین سلامت افتتاح شده است و بالغ بر 17 هزار خیر در جای جای کشور کار خدمات رسانی در این حوزه خداپسندانه را انجام میدهند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه روحیه انفاق و صدقه در جامعه به یک فرهنگ مبدل شده و روز به روز با استقبال گرم خیرین خداپسند مواجه هستیم و امید میرود با روند فعلی روزی را شاهد باشیم که صد درصد ملت ولایتمدار ایران اسلامی جزو خیرین کشور باشند.
دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور گفت: از 60 هزار روستای موجود در کل کشور به 50 هزار روستا سرکشی و کار بازدید و کارشناسی از آنان در حوزه خیرین به اجرا درآمده است.
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