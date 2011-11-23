17 هزار خیر سلامت در کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نیری اظهار داشت: تشکیلات مجمع خیرین سلامت از ابتدا در کشور وجود نداشت و این کار به صورت سلیقه‌ای پیش می‌رفت و خیرین بدون ساماندهی کار خیر انجام می‌دادند.

وی افزود: با توجه به روندی که شیوه سنتی داشت و از بازخورد نسبی هم برخوردار بود اما تشکیل مجمع خیرین سلامت به صورت کنونی ضمن نهادینه کردن این نهاد، خدماتش فراگیرتر و ساماندهی مطلوب‌تری به خود گرفت.

دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور گفت: اکنون در کل کشور بیش از 100 شعبه مجمع خیرین سلامت افتتاح شده است و بالغ بر 17 هزار خیر در جای جای کشور کار خدمات ‌رسانی در این حوزه خداپسندانه را انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه روحیه انفاق و صدقه در جامعه به یک فرهنگ مبدل شده و روز به روز با استقبال گرم خیرین خداپسند مواجه هستیم و امید می‌رود با روند فعلی روزی را شاهد باشیم که صد درصد ملت ولایتمدار ایران اسلامی جزو خیرین کشور باشند.

دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور گفت: از 60 هزار روستای موجود در کل کشور به 50 هزار روستا سرکشی و کار بازدید و کارشناسی از آنان در حوزه خیرین به اجرا درآمده است.

