70 مقاله به دبیرخانه همایش استانی امام شناسی صحنه ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمراد عزیزی گفت: 70 مقاله به دبیرخانه همایش استانی امام شناسی صحنه ارسال شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صحنه تاکید کرد:‌ دومین همایش امام شناسی در شهرستان صحنه در روز فردا، پنج شنبه سوم آبان ماه 9 صبح برگزار می‌شود.

عزیزی گفت: امسال از این همایش در سطح استان استقبال خوبی بعمل آمده است و تعداد مقالات ارسالی گواه این موضوع است.

وی افزود: پس از بررسی هیئت داوران تعداد مقاله قابل ارائه در همایش تشخیص داده شد و از 14 مقاله برگزیده همایش با اهدا لوح و هدایا تقدیر به عمل خواهد آمد.

عزیزی هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی بیشتر جایگاه و مقام امامت در سطح منطقه و استان عنوان کرد و گفت: برگزاری مستمر این همایش ها در آینده بر ابعاد کمی و کیفی آن خواهد افزود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صحنه در پایان از همکاری و مساعدت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تقدیر و تشکر کرد.