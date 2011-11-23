  1. بین الملل
  2. سایر
۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

تحولات پاکستان/

طالبان آتش بس را تکذیب کرد/ حمله به ایستگاه پلیس

طالبان آتش بس را تکذیب کرد/ حمله به ایستگاه پلیس

طالبان پاکستان خبر آتش بس با ارتش این کشور را که روز گذشته اعلام شد، تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "احسان الدین احسان"سخنگوی طالبان گفت این گروه هنوز آتش بس و کنار گذاشتن تسلیحات را در درگیریهای خود نپذیرفته و با دولت نیز گفتگو نمی کند.

روز گذشته رسانه ها در خبری به نقل از یک فرمانده ارشد ارتش پاکستان، از اعلام آتش بس از سوی طالبان خبر دادند.

این سخنگو همچنین از حمله این گروه به نیروهای پلیس و کشته شدن دو افسر خبر داد و گفت این حمله در شهر "دره‌اسماعیل‌خان" در شمال غربی پاکستان رخ داده است.

"سهیل خان" یک افسر پلیس در توضیحی درباره این رویداد گفت بیش از 10 شبه نظامی نارنجکهایی را به ایستگاه پلیس "دارابان" پرتاب کرده و دو افسر را کشته و چهار نفر را هم زخمی کردند.

کد مطلب 1467158

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها