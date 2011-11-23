طالبان آتش بس را تکذیب کرد/ حمله به ایستگاه پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "احسان الدین احسان"سخنگوی طالبان گفت این گروه هنوز آتش بس و کنار گذاشتن تسلیحات را در درگیریهای خود نپذیرفته و با دولت نیز گفتگو نمی کند.

روز گذشته رسانه ها در خبری به نقل از یک فرمانده ارشد ارتش پاکستان، از اعلام آتش بس از سوی طالبان خبر دادند.

این سخنگو همچنین از حمله این گروه به نیروهای پلیس و کشته شدن دو افسر خبر داد و گفت این حمله در شهر "دره‌اسماعیل‌خان" در شمال غربی پاکستان رخ داده است.

"سهیل خان" یک افسر پلیس در توضیحی درباره این رویداد گفت بیش از 10 شبه نظامی نارنجکهایی را به ایستگاه پلیس "دارابان" پرتاب کرده و دو افسر را کشته و چهار نفر را هم زخمی کردند.