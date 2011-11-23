تجارب بازنشستگان راهگشای حل مشکلات جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد صبح چهارشنبه در جمع برخی از بازنشستگان استان اظهار داشت: در آموزه‌های دینی ما تجلیل از خدمت گزاران به مردم به ویژه بازنشستگان امری پسندیده است و نباید جامعه را از تجربیات 30ساله آنها محروم کرد.

وی افزود: بازنشستگی سرمایه پایان‏ ناپذیر هر جامعه‌ای است و با مشورت با آنها و استفاده از اندوخته‌های آنها بهترین و ناب‏ترین افکارگردهم می‏آیند و از تجمیع آنها، دستاوردهای نو پدید می‏آید.

وی تصریح کرد: فرق بسیاری بین بازنشستگی اداری و بازنشستگی ناشی از طول عمر و ضعف قوای ذهنی و جسمی وجود دارد و بازنشستگی به معنای دست کشیدن از فعالیت و تحرک نیست بلکه افزایش سطوح فعالیتها و حتی میل و احساس با امور زندگی را باید با داشتن تجربیات در این دوران افزایش داد.

استاندار بیان داشت: لازمه یک زندگی سالم و جامعه سالم کار و فعالیت است و از بسیاری فسادها و گرفتاری‌ها و حتی امراض پیشگیری می‏کند و بازنشستگان نباید بپندارند که پیر و از کار افتاده‌اند و نیازی به فعالیت ندارند و یا میزان درآمدشان به حدی است که محتاج کار نیستند.

نیکزاد، مشارکت بارنشستگان در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از دانسته‌ها و اندوخته‌های آنها را ضرورت یک جامعه دینی و در حال رشد عنوان کرد و گفت: در تجمیع تجارب، افکار و فعالیتها، کارها به بهترین شکل و با بالاترین کیفیت به پیش می‌رود.

بازنشستگان کلید رفع بسیاری از مشکلات جامعه هستند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: بازنشستگان و صاحبان دانش و تخصص، کلید رفع بسیاری از مشکلات در دستگاه و جامعه هستند.

فرهاد باقرپور افزود: اگر جامعه بتواند از نیروی، بی ‌باکی و شور جوانان و تجربه سالخوردگان و بازنشستگان با تلفیقی هماهنگ همچون دو بال یک پرنده بهره‌گیری کند، بدون شک افق‌های سعادت را یکی پس از دیگری طی خواهد کرد.

وی افزود: بسیاری ازمشکلات را می‏توان با همکاری و مشارکت و مساعدت نخبگان و افراد با تجربه برطرف کرد.

وی با بیان اینکه دوران سالمندی و بازنشستگی به معنای از کار افتادگی و ناتوانی نیست، تصریح کرد: افراد پیشکسوت که همان بازنشستگان هستند باید به نقش و اهمیت و ارزش خود آگاه باشند و روحیه مشارکت و مساعدت را در خود و جامعه زنده نگه‌ دارند.

باقرپور بیان کرد: بازنشستگان ما با کوله باری از تجربه این را بدانند که با ارائه اطلاعات و دانش و تجربه خود به سازمان و حل مشکلات، هم بر دانش سازمانی می‏افزایند و آن را کارآمدتر می‌کنند و هم خود به تجاربی جدید دست می‏یابند.

وی با اشاره به اینکه چنین نیروهایی به هر میزان در خدمت جامعه باشند به همان میزان آن جامعه ازسرمایه انسانی و اجتماعی برخوردار خواهد شد، افزود: مشارکت آنها در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی هم قطعا در پیشرفت و توسعه تاثیر بسزایی در پی دارد.

باقرپور گفت: کمک به رفع مشکلات مردم، تبادل اطلاعات، ارائه پیشنهادات برای طرح‏های توسعه شهری و روستایی، مشارکت در تعاونی‌های سرمایه گذاری از دیگرعرصه‏هایی است که بازنشستگان می‏توانند در آن نقش ایفا کنند.

بازنشستگان نمونه استان تجلیل می شوند

معاون استاندار با بیان این مطلب که دانش وتجربه، شاه کلید حل مشکلات در هر سازمان و یا نهاد دولتی و بخش خصوصی است، افزود: نیرویی که دانش و تجارب با ارزشی اندوخته و با بازنشستگی از سازمان جدا می‏شود با انتقال آنها دانشی جدید و اطلاعاتی تازه به دست می‏آید که در نوع خود ارزشمند و بی‏نظیر است.

باقرپور تاکید کرد: برای داشتن جامعه‌ای پویا، باید به نشر دانش و انتقال تجارب، رشد فردی وسازمانی بازنشستگان استفاده مطلوب در جامعه شود.

وی همچنین یادآور شد: به ‌زودی مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه در استان با هماهنگی متولیان امر، دستگاه‌های اجرائی و استانداری برگزار خواهد شد.