تجارب بازنشستگان راهگشای حل مشکلات جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد صبح چهارشنبه در جمع برخی از بازنشستگان استان اظهار داشت: در آموزههای دینی ما تجلیل از خدمت گزاران به مردم به ویژه بازنشستگان امری پسندیده است و نباید جامعه را از تجربیات 30ساله آنها محروم کرد.
وی افزود: بازنشستگی سرمایه پایان ناپذیر هر جامعهای است و با مشورت با آنها و استفاده از اندوختههای آنها بهترین و نابترین افکارگردهم میآیند و از تجمیع آنها، دستاوردهای نو پدید میآید.
وی تصریح کرد: فرق بسیاری بین بازنشستگی اداری و بازنشستگی ناشی از طول عمر و ضعف قوای ذهنی و جسمی وجود دارد و بازنشستگی به معنای دست کشیدن از فعالیت و تحرک نیست بلکه افزایش سطوح فعالیتها و حتی میل و احساس با امور زندگی را باید با داشتن تجربیات در این دوران افزایش داد.
استاندار بیان داشت: لازمه یک زندگی سالم و جامعه سالم کار و فعالیت است و از بسیاری فسادها و گرفتاریها و حتی امراض پیشگیری میکند و بازنشستگان نباید بپندارند که پیر و از کار افتادهاند و نیازی به فعالیت ندارند و یا میزان درآمدشان به حدی است که محتاج کار نیستند.
نیکزاد، مشارکت بارنشستگان در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از دانستهها و اندوختههای آنها را ضرورت یک جامعه دینی و در حال رشد عنوان کرد و گفت: در تجمیع تجارب، افکار و فعالیتها، کارها به بهترین شکل و با بالاترین کیفیت به پیش میرود.
بازنشستگان کلید رفع بسیاری از مشکلات جامعه هستند
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: بازنشستگان و صاحبان دانش و تخصص، کلید رفع بسیاری از مشکلات در دستگاه و جامعه هستند.
فرهاد باقرپور افزود: اگر جامعه بتواند از نیروی، بی باکی و شور جوانان و تجربه سالخوردگان و بازنشستگان با تلفیقی هماهنگ همچون دو بال یک پرنده بهرهگیری کند، بدون شک افقهای سعادت را یکی پس از دیگری طی خواهد کرد.
وی افزود: بسیاری ازمشکلات را میتوان با همکاری و مشارکت و مساعدت نخبگان و افراد با تجربه برطرف کرد.
وی با بیان اینکه دوران سالمندی و بازنشستگی به معنای از کار افتادگی و ناتوانی نیست، تصریح کرد: افراد پیشکسوت که همان بازنشستگان هستند باید به نقش و اهمیت و ارزش خود آگاه باشند و روحیه مشارکت و مساعدت را در خود و جامعه زنده نگه دارند.
باقرپور بیان کرد: بازنشستگان ما با کوله باری از تجربه این را بدانند که با ارائه اطلاعات و دانش و تجربه خود به سازمان و حل مشکلات، هم بر دانش سازمانی میافزایند و آن را کارآمدتر میکنند و هم خود به تجاربی جدید دست مییابند.
وی با اشاره به اینکه چنین نیروهایی به هر میزان در خدمت جامعه باشند به همان میزان آن جامعه ازسرمایه انسانی و اجتماعی برخوردار خواهد شد، افزود: مشارکت آنها در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی هم قطعا در پیشرفت و توسعه تاثیر بسزایی در پی دارد.
باقرپور گفت: کمک به رفع مشکلات مردم، تبادل اطلاعات، ارائه پیشنهادات برای طرحهای توسعه شهری و روستایی، مشارکت در تعاونیهای سرمایه گذاری از دیگرعرصههایی است که بازنشستگان میتوانند در آن نقش ایفا کنند.
بازنشستگان نمونه استان تجلیل می شوند
معاون استاندار با بیان این مطلب که دانش وتجربه، شاه کلید حل مشکلات در هر سازمان و یا نهاد دولتی و بخش خصوصی است، افزود: نیرویی که دانش و تجارب با ارزشی اندوخته و با بازنشستگی از سازمان جدا میشود با انتقال آنها دانشی جدید و اطلاعاتی تازه به دست میآید که در نوع خود ارزشمند و بینظیر است.
باقرپور تاکید کرد: برای داشتن جامعهای پویا، باید به نشر دانش و انتقال تجارب، رشد فردی وسازمانی بازنشستگان استفاده مطلوب در جامعه شود.
وی همچنین یادآور شد: به زودی مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه در استان با هماهنگی متولیان امر، دستگاههای اجرائی و استانداری برگزار خواهد شد.
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