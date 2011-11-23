شیب زیباسازی در مشهد به سوی مناطق مرفه است

به گزارش خبرنگار مهر، مشهد از پر جاذبه ترین نقاط ایران است. هر سال یک میلیون گردشگر خارجی به این شهر سفر می کنند تا از جلوه های بصری و آثار تاریخی آن دیدن کنند.

حضور مشتاقانه میلیون ها زائر ایرانی نیز این دیار را به ویترین کشور تبدیل و افراد میزان برخورداری و رسیدگی به شهرها را با مشهد می سنجند.

زیباسازی در اولویت نیست

از دو میلیون و هفتصد هزار جمعیت مشهد، افزون بر یک میلیون و 500 هزار نفر آن در شهرکهای این شهر زندگی می کنند، این افراد در کوچه های باریک و فاقد امکانات عبور و مرور و خیابانهای بدون آسفالت مناسب و فضای سبز روزگار می گذرانند.

همچنین 700هزار نفر از جمعیت مشهد در مناطق کانونی شریعتی میدان شهدا، خیابانهای نواب صفوی، شیرازی، طبرسی و امام رضا(ع) زندگی می کنند.

اما واقعیت این است که در این مناطق زیباسازی در اولویت نیست.

رضا حمیدی معلم آموزش و پرورش می گوید: شما به خیابانهای منطقه سجاد، بلوار وکیل آباد و نقاط مسکونی نوبنیاد مشهد نگاه کنید و آن را با مناطقی در خواجه ربیع، نخریسی و طلاب بسنجید.

وی می افزاید: امکانات پارک امت را با پارک ملت در یک ترازو بگذارید و قضاوت کنید، اتوبوسهای کوی کارگران و مصطفی خمینی و شهرک باهنر را با اتوبوسهای آزادشهر و مسیر وکیل آباد و پیروزی در یک ردیف بگذارید و نظر بدهید.

وی با اشاره به نهضت فضای سبز مشهد می گوید: شما به تعداد پارکهای محلی که در گوشه و کنار شهر ساخته شده است کاری نداشته باشید که البته در تعداد هم کفه ترازو به نفع مناطق برخودار سنگینی می کند، شما امکانات و تجهیزات و فضاهایی که در مناطق بالا و پایین شهر قرار دارد را در معرض داوری قرار دهید.

رعنا رحیمی خانه دار هم می گوید: شهرداری در سالهای اخیر اقدام به نصب تندیس و نمادهای مختلف در سطح شهر کرده است.

اما نمی دانم چرا بخشی از این نمادها سهم مناطق شرق مشهد نشده است. کوی طلاب با حدود 400 هزار نفر جمعیت نیاز به تندیس و نماد مناسبی ندارد، این نقطه که مرکز اعزام سرداران نامی جنگ بوده و در هر محله آن دهها خانواده شهید وجود دارد، نیاز به میدان زیبا و کارهای حجمی ندارد.

وی یادآور می شود: واقعا خیابان نخریسی باید برای همیشه در فضای دهه 40 سیر کند و پیمانکاران شهرداری فقط تا فلکه برق به سمت بالای شهر کار کنند.

حق با مردم است

گشت وگذاری در شهر تایید می کند که آنچه در شهرداری مشهد به عنوان زیباسازی انجام می شود، ایجاد شهروند درجه یک و دواست. نوع طراحی، شیوه مهندسی و نحوه پردازش طرحها همگی حاکی از فرق فاحش است.

باید پذیرفت مشهد یها به عنوان خادمان زائران آقا استحقاق نگاه یگانه را دارند، این انتظار زیادی نیست، این افراد در همه صحنه ها حضور پر شور داشته و لیاقتشان را نشان داده اند، به نظر می رسد لیاقت بر خورداری از امکانات را هم داشته باشند.

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گزارش: محمد ابراهیمی