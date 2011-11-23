موانع تحصیلی بر پای کودکان چاراویماق سنگینی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مدارس متروکه و سرد، جاده های مال‌رو و صعب العبور، کمبود تجهیزات گرم کننده، نبود سوخت همه تصاویری از روستاهای محروم چاراویماق، در جنوبی ترین منطقه آذربایجان شرقی است.

مردم و کودکان روستایی این منطقه انتظار را به خوبی فرا گرفته اند! انتظاری سرد در فصل زمستان برای رسیدن نفت و روشن کردن بخاری های نفتی مدرسه، انتظارغریب کودکانه در سکوت و تنهایی در مدارس شبانه روزی به امید تابش آفتاب و باز شدن راههای مسدود شده برفی و در آغوش کشیدن پدر و مادر؛ انتظار برای آمدن معلم در راه مانده، انتظار برای رسیدن روزهای پر امید و هزاران انتظار دیگر در رگ و خون مردم این منطقه جاری است.

دختران این روستا همچنان با افکار سنتی خانواده خود دست و پنجه نرم کرده و اجازه تحصیل ندارند و جاده های ناهموار و صعب العبور بزرگترین بهانه کودکان چاراویماقی است تا مقطع دبستان و یا راهنمایی آخرین درجه تحصیلی آنها باشد.

نمونه ای از راههای روستایی چاراویماق که با خودروهای ویژه باید طی کرد!

فریاد گسترش امکانات رفاهی به سراسر کشور در حالی سر داده می شود که کودکان روستای چاراویماق با این واژه های ثقیل آشنا نیستند.

کلاس های درس کودکان روستایی این منطقه با کمترین بارندگی تعطیل شده و پاهای کودکانشان زحمت فرو رفتن و در آمدن هزار باره در گل و لای راه های مال‌رو را تحمل کرده و با خنده های کودکانه از سنگ و خارا بالا رفته به مدرسه کانکسی رنگ و رو رفته خود می روند.

چاراویماق این جنوبی ترین و محروم‎ترین، فقیرترین و کم جمعیت ترین منطقه استان آذربایجان شرقی دارای رشد جمعیت منفی 2.5 بوده و روزگار سخت فقر فرهنگی و محرومیت را سپری می کند.

ساخت خوابگاه های شبانه روزی برای رفع بخشی از مشکل تحصیل کودکان چاراویماق

دانش آموزان دختر از حضور در مدارس محروم بوده و هنوز هیچ توجیهی نمی‎تواند دختران واجد شرایط را سر کلاس حاضر کند. خانواده‎های آنها نمی‎توانند به سادگی تصمیم به ثبت نام بگیرند و در صورت حضور در کلاس، بیشتر دختران پس از کلاس پنجم در خانه می‎مانند و از معدود دخترانی که دوره‎راهنمایی را می‎گذارنند نمی‎توانند وارد دبیرستان شوند.

جالب اینکه که موفق‎ترین مدیری که توانسته بیشتر دختران حوزه‎خود را جذب کند، فقط سه دانش آموز دختر دوره‎راهنمایی دارد!

در واقع، به دلیل مشکلات و کاستی های بسیار، موفقیت آموزش و پرورش چاراویماق محدود به مقطع ابتدایی شده و جمعیت کم روستاها مهم‎ترین عامل دایر نشدن کلاس‎های راهنمایی‎ است.

بدین ترتیب، برای کاستن از مهاجرت‎ها امکانات لازم است و این امکانات به دلیل جمعیت کم مقرون به صرفه نمی‎شود.

نمونه ای از راههای روستایی که در فصل بارش نه تنها برای کودکان، که برای بزرگترها نیز غیرقابل عبور است

از سوی دیگر مشکلات رفت و آمد آموزگاران از شهرهای خود به سوی روستاها مواردی پیش آورده که عملا به استمرار کلاس‎ها آسیب می‎زند به طوریکه برخی از کلاس های روستایی گاه روزگار بی معلمی و بلاتکلیفی بسیاری را سپری می کنند.

گرچه آموزش و پروش با اقداماتی از قبیل ساخت خوابگاه های شبانه روزی و تجمیع دانش آموزان چند روستا در یک بخش و حتی در پاره ای موارد با اجاره خانه های روستایی در برپایی کلاس و عدم تعطیلی مدارس تلاش دارد، اما به نظر می رسد دیگر ارگانهای مسئول توجهی به رفع محرومیت از این منطقه ندارند!

وضعیت راه های روستایی چاراویماق

در این وانفسا اما، آرزوی تحصیل بر پای کودکان چاراویماقی سنگینی می کند و گرچه این روزها کوچ ساکنانش افزایش یافته و با مهاجرت هر روزه شان رویای رونق روستا را نیز با خود دور می کنند اما همچنان نگاه پر امید کودکانش در انتظار آینده بوده و با سر دادن آواز های کودکانه خود لذت مدرسه رفتن را در دل تازه نگاه داشته اند...

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یادداشت: یاسمین مولانا

عکس: علی عباسپور