امکان ارتقای مربیان به استادیاری بدون مدرک دکتری/ جزئیات شرایط ارتقا

مهدی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات شرایط ارتقا رتبه مربیان به استادیاری، گفت: مربیان دانشگاهها می توانند با کسب شرایط از جمله به دست آوردن امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا و دریافت تایید هیئت ممیزه ذیربط به مرتبه استادیاری ارتقا یابند.

وی افزود: اگر مربی با مدرک کارشناسی ارشد به مرتبه استادیاری ارتقا یافت در همان مرتبه متوقف می شود و نمی تواند به مرتبه های دانشیاری و استادی ارتقا یابد مگر اینکه جهت ادامه تحصیل و برای کسب مدرک دکتری مامور به تحصیل شود.

رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم خاطرنشان کرد: این آیین نامه در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ و از اول شهریورماه امسال نیز لازم الاجرا شده است.