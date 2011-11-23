  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۹

امکان ارتقای مربیان به استادیاری بدون مدرک دکتری/ جزئیات شرایط ارتقا

امکان ارتقای مربیان به استادیاری بدون مدرک دکتری/ جزئیات شرایط ارتقا

رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم با اشاره به جزئیات ارتقای مرتبه مربیان دانشگاهها به مرتبه استادیاری بدون داشتن مدرک دکتری، گفت: مربیان دانشگاهها با کسب شرایط لازم می توانند استادیار شوند.

مهدی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات شرایط ارتقا رتبه مربیان به استادیاری، گفت: مربیان دانشگاهها می توانند با کسب شرایط از جمله به دست آوردن امتیازات لازم از آیین نامه ارتقا و دریافت تایید هیئت ممیزه ذیربط به مرتبه استادیاری ارتقا یابند.

وی افزود: اگر مربی با مدرک کارشناسی ارشد به مرتبه استادیاری ارتقا یافت در همان مرتبه متوقف می شود و نمی تواند به مرتبه های دانشیاری و استادی ارتقا یابد مگر اینکه جهت ادامه تحصیل و برای کسب مدرک دکتری مامور به تحصیل شود.

رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم خاطرنشان کرد: این آیین نامه در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ و از اول شهریورماه امسال نیز لازم الاجرا شده است.

کد مطلب 1467167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها