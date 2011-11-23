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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

یک بره دوسر در گتوند به دنیا آمد

یک بره دوسر در گتوند به دنیا آمد

اهواز - خبرگزاری مهر: یک دامپزشک گفت: در یک پدیده نادر صبح چهارشنبه یک بره دو سر در گتوند در خوزستان به دنیا آمد.

دکتر محمد کجبافی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از معاینات انجام شده روی مادر این بره، تشخیص به عمل سزارین داده شد که بعد از انجام عمل سزارین این بره عجیب الخلقه به صورت مرده به دنیا آمد.

وی در رابطه با علت این پدیده عنوان کرد: علت این پدیده جدا شدن ناقص دو جنین در هنگام تقسیم سلولی یا مصرف گیاهان سمی و یا خوردن داروهای خاص به صورت خود درمانی است که به صورت نادر رخ می دهد.
 

وی همچنین حال عمومی مادر این بره دوسر را مساعد اعلام کرد.

گتوند یکی از شهرهای شمالی استان خوزستان که فعالیت اغلب مردم این شهرستان تازه تاسیس شده کشاورزی است.
کد مطلب 1467169

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